தொடர்புடைய செய்திகள்
- ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பித்தால் தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுமதி: மருத்துவதுறை அமைச்சர் அருண்ராஜ்
- முதலமைச்சர் விஜய் அய்யா.. நீங்க தான் எங்க பிள்ளைகளை காப்பாத்தனும்.. இலங்கை சிறையில் இருக்கும் மீனவரின் தாய் கண்ணீர்..!
- ஜான் ஆரோக்கியசாமி, விஷ்ணு ரெட்டிக்கு புதிய பதவி.. முதலமைச்சர் விஜய் முடிவு?
- மொபைல் கடை வைத்திருந்தவர் இன்று போக்குவரத்து அமைச்சர்.. இதுதான் தவெக...
- தவெக அமைச்சரவையில் 4 பெண்கள்!.. யாருக்கு என்ன துறை?!. வாங்க பார்ப்போம்!..
டெல்லி செல்கிறார் முதல்வர் விஜய்.. மோடி, ராகுல், சோனியாவை சந்திக்க திட்டம்?
தமிழக முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் அவர்கள் அடுத்த வாரம் அரசுமுறை பயணமாக டெல்லி செல்ல உள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்களில் இருந்து தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. தவெக அரசு தமிழ்நாட்டில் பொறுப்பேற்ற பிறகு, முதலமைச்சர் விஜய் மேற்கொள்ளும் முதல் டெல்லி பயணம் இது என்பதால், அரசியல் வட்டாரங்களில் தற்போதே பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
டெல்லியில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் புதிதாக நிறுவப்பட்டுள்ள உலகப் பொதுமறை தந்த திருவள்ளுவர் சிலையை திறந்து வைப்பதற்காக முதலமைச்சர் இந்தத் டெல்லி பயணத்தை மேற்கொள்கிறார். இந்த தமிழ் பண்பாட்டு நிகழ்வை தொடர்ந்து, நாட்டின் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களை சந்தித்து தமிழகத்தின் முக்கியத் திட்டங்கள் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடுகள் குறித்த கோரிக்கை மனுவை அவர் அளிக்க உள்ளார்.
மேலும், இந்த டெல்லி பயணத்தின் போது நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி ஆகியோரையும் முதலமைச்சர் விஜய் தனித்தனியாக சந்தித்து பேச வாய்ப்புள்ளதாக செய்தி வெளியாகியுள்ளது.
இந்த சந்திப்புகள் அனைத்தும் மரியாதை நிமித்தமானவை என்று கூறப்பட்டாலும், தேசிய அளவிலான அரசியல் நகர்வுகளில் தவெக-வின் எதிர்கால பங்களிப்பை தீர்மானிக்கும் முக்கிய புள்ளியாக இப்பயணம் பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva
நாங்க அமைச்சர் பதவி கேட்கவே இல்ல!.. எதுக்கு இந்த வன்மம்?!. எஸ்.பி.வேலுமணி விளக்கம்..
மேகதாது அணை விவகாரம்.. தமிழக காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் கர்நாடகா அரசை எதிர்ப்பார்களா? ஈபிஎஸ் கேள்வி
ராயபுரம் காவல் ஆய்வாளர் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம்!. தமிழக அரசு நடவடிக்கை!..
சமீபத்தில் சென்னை ராயபுரம் பகுதியில் உள்ள ஒரு திருமண மண்டபத்தில் இளம்பெண் ஒருவர் சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் மகளிர் அமைப்பை சேர்ந்தவர்களுடன் நுழைந்து தன்னை 8 வருடங்களாக காதலித்து வந்த மணமகன் தன்னை ஏமாற்றிவிட்டு மற்றொரு பெண்ணை திருமணம் செய்கிறார் எனக்கூறி ஆர்ப்பாட்டம் செய்த வீடியோ சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலனாது.