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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 28 August 2026 (14:34 IST)

திடீரென புழல் சிறைக்கு சென்ற முதலமைச்சர் விஜய்.. பெண் கைதிகள் இருக்கும் இடத்தில் ஆய்வா?

vijay
Written By: SIVA
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (14:34 IST)
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தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய், சென்னை புழலில் உள்ள மத்திய சிறைச்சாலைக்கு இன்று முற்பகலில் திடீரென நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் சிறைத்துறை அதிகாரிகளுடன் புழல் சிறை வளாகத்துக்கு சென்ற முதல்வர் விஜயின் திடீர் வருகை அங்கிருந்த அதிகாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது.
 
புழல் மத்திய சிறையில் கைதிகளுக்கு வழங்கப்படும் அடிப்படை வசதிகள் குறித்து முதல்வர் நேரில் ஆய்வு செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக கைதிகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவின் தரம், உணவு தயாரிக்கப்படும் சமையல் கூடத்தின் செயல்பாடுகள், குடிநீர் வசதி, சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் அவர் கேட்டறிந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
 
முதற்கட்டமாக மகளிர் சிறைப் பிரிவில் உள்ள வசதிகளை முதல்வர் பார்வையிடுவதாகவும், அதன் பின்னர் ஆண்கள் அடைக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளிலும் ஆய்வு நடத்த இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. சிறையில் கைதிகளின் பாதுகாப்பு, அவர்களின் நலன் மற்றும் அன்றாட தேவைகள் எவ்வாறு கவனிக்கப்படுகின்றன என்பதையும் அதிகாரிகளிடம் முதல்வர் கேட்டறிந்து வருவதாக தெரிகிறது.
 
முதல்வரின் வருகையை முன்னிட்டு புழல் சிறை மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், கைதிகளை சந்திக்க வந்திருந்த உறவினர்கள் பாதுகாப்பு காரணங்களால் சந்திப்பு வளாகத்துக்குள் தற்காலிகமாக அனுமதிக்கப்படவில்லை.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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