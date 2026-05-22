ஜான் ஆரோக்கியசாமி, விஷ்ணு ரெட்டிக்கு புதிய பதவி.. முதலமைச்சர் விஜய் முடிவு?

தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், ஆட்சி நிர்வாகத்தையும் அரசியல் உத்திகளையும் அடுத்தகட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் நோக்கில் இரண்டு மிக முக்கியமான புதிய ஆலோசனைக் குழு நியமனங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, முதலமைச்சரின் அரசியல் ஆலோசகராக பிரபல அரசியல் வியூக வகுப்பாளர் ஜான் ஆரோக்கியசாமியும், பொது நிகழ்வுகள் ஆலோசகராக பொது நிர்வாக ஒருங்கிணைப்பாளர் விஷ்ணு ரெட்டியும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
உலகளாவிய மற்றும் இந்திய அளவிலான பல்வேறு முக்கியத் தேர்தல்களில் முன்னணி அரசியல் தலைவர்களுக்குப் பின்னால் இருந்து வியூகங்களை வகுத்துக் கொடுத்த பழுத்த அனுபவம் வாய்ந்தவர் ஜான் ஆரோக்கியசாமி. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆரம்பகால வளர்ச்சி மற்றும் தேர்தல் வெற்றிக்கு திரைமறைவிலிருந்து மூளையாக செயல்பட்ட இவர், தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக முதலமைச்சரின் அரசியல் ஆலோசகராகக் களம் இறக்கப்பட்டுள்ளார். அரசின் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகளை சமன்படுத்துவதில் இவர் முக்கியப் பங்காற்றுவார்.
மறுபுறம், முதலமைச்சர் விஜய்யின் அன்றாட பொது நிகழ்ச்சிகள், அரசு விழாக்கள் மற்றும் மக்கள் சந்திப்புகளை மிகவும் திட்டமிட்டு நேர்த்தியாக ஒருங்கிணைக்கும் பொறுப்பு விஷ்ணு ரெட்டி அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
புல்வாமா பயங்கரவாத தாக்குதலை நடத்திய தீவிரவாதி சுட்டுக்கொலை.. பாகிஸ்தானில் இன்னொரு மர்ம மரணம்..!
கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு இந்தியாவையே உலுக்கிய புல்வாமா பயங்கரவாத தாக்குதலுடன் தொடர்புடைய முக்கிய பயங்கரவாதியான ஹம்சா பர்ஹான், பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் சுட்டு கொல்லப்பட்டதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரின் முசாபராபாத் பகுதியில் இந்த அதிரடி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
அடுத்த சட்டமன்ற தேர்தல் வரை ஆசிரமம் தான்: பிரசாந்த் கிஷோர் அதிரடி முடிவு...!
இந்தியாவின் முன்னணி தேர்தல் வியூகவகுப்பாளரும், ஜன சுராஜ் கட்சியின் நிறுவனருமான பிரசாந்த் கிஷோர், பாட்னாவின் புறநகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள 'பீகார் நவ்நிர்மாண்' ஆசிரமத்திற்கு தனது இருப்பிடத்தை அதிரடியாக மாற்றியுள்ளார். தர்பங்கா பகுதியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், பீகார் அடுத்த சட்டமன்றத் தேர்தல் வரை தான் ஆசிரமத்திலேயே தங்கி மக்கள் பணியாற்ற போவதாக தெரிவித்துள்ளார்.