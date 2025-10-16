வியாழன், 16 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 16 அக்டோபர் 2025 (15:44 IST)

சட்டப்பேரவையில் நயினார் நாகேந்திரனை புகழ்ந்து பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின்.. பாஜகவுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி..!

சட்டப்பேரவையில் நயினார் நாகேந்திரனை புகழ்ந்து பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின்.. பாஜகவுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி..!
தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்று  தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் அமைச்சர் முத்துசாமி ஆகியோருக்கு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
 
அப்போது முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியதாவது:
 
பாஜக தலைவராக பொறுப்பு வகிக்கும் நயினார் நாகேந்திரனுக்கு இன்று பிறந்தநாள். கட்சிகளை கடந்து, அவர் அனைவரிடத்திலும் அன்பாகவும் அமைதியாகவும் பழகும் திறன் கொண்டவர். அவர் கோபத்துடன் பேசி நான் ஒருபோதும் பார்த்ததில்லை.
 
எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமர்ந்திருந்தாலும், அவர் அரசுக்கு எதிரான விமர்சனங்களை முன்வைக்கும்போதும் பொறுமையாகவும், நிதானத்துடனுமே பேசுவார். சட்டசபையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்யும் சமயத்தில் கூட, அவர் சிரித்த முகத்துடன் சென்று, யாருக்கும் எந்தவித கோபத்தையும் ஏற்படுத்தாத வகையில் அணுகக் கூடியவர்.
 
அத்தகைய சிறந்த அரசியல்வாதியாக விளங்கும் அவர், தற்போது 65வது வயதில் அடியெடுத்து வைக்கிறார். அவருக்கு என் சார்பிலும், திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சார்பிலும் மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
 
மேலும், எங்களுடைய அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருக்கும் முத்துசாமிக்கும் இன்று பிறந்தநாள். அவருக்கும் எனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து கொள்கிறேன்.
 
முதலமைச்சரின் வாழ்த்தை தொடர்ந்து, சட்டப்பேரவை சார்பில் இருவருக்கும்பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் என சபாநாயகர் மு.அப்பாவுவும் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Mahendran
 

மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் கனமழை: சதுரகிரி மலை ஏறுவதற்கு தடை.. பக்தர்கள் அதிருப்தி..!

மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் கனமழை: சதுரகிரி மலை ஏறுவதற்கு தடை.. பக்தர்கள் அதிருப்தி..!ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்: மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை பகுதியில் நீடிக்கும் கனமழையின் காரணமாக, சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்கம் கோயிலுக்குப் பக்தர்கள் மலை ஏறுவதற்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை வனத்துறை வரும் அக்டோபர் 21 ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து பயண திட்டம்.. உலக சாதனை புத்தகத்தில் அங்கீகாரம்..!

பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து பயண திட்டம்.. உலக சாதனை புத்தகத்தில் அங்கீகாரம்..!கர்நாடகாவில் பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து பயணத்தை வழங்கும் 'சக்தி' திட்டம், உலகிலேயே அதிக எண்ணிக்கையிலான இலவச பயணங்களை (564.10 கோடி) வழங்கியதற்காக லண்டன் உலக சாதனை புத்தகத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சாதனையை முதலமைச்சர் சித்தராமையா அறிவித்தார்.

இதுதான் எனக்கு கடைசி தீபாவளி.. புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட 21 வயது இளைஞரின் உருக்கமான பதிவு..!

இதுதான் எனக்கு கடைசி தீபாவளி.. புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட 21 வயது இளைஞரின் உருக்கமான பதிவு..!21 வயதான இளைஞர் ஒருவர், தான் நான்காம் நிலை பெருங்குடல் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதுதான் தனது கடைசி தீபாவளி என்றும் உருக்கமாக ரெடிட் தளத்தில் செய்த பதிவு, சமூக வலைதளங்களில் ஆயிரக்கணக்கானோரைச் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

சுந்தர்பிச்சை தமிழர், ஆனால் தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செய்யாமல் ஆந்திராவில் முதலீடு செய்வது ஏன்? தங்கமணி

சுந்தர்பிச்சை தமிழர், ஆனால் தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செய்யாமல் ஆந்திராவில் முதலீடு செய்வது ஏன்? தங்கமணிசட்டப்பேரவையில், முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி "கூகுள் சி.இ.ஓ. சுந்தர் பிச்சை தமிழராக இருந்தும், கூகுள் நிறுவனம் தமிழ்நாட்டை தவிர்த்து ஆந்திர பிரதேசத்திற்கு சென்றதற்கு தி.மு.க. அரசின் முயற்சி இன்மையே காரணம்" என்று குற்றம் சாட்டினார்.

ரூ. 35 லட்சம் பறிக்க தந்தைக்கு போலி மாவோயிஸ்ட் மிரட்டல்: பணக்கார தொழிலதிபரின் மகன் கைது!

ரூ. 35 லட்சம் பறிக்க தந்தைக்கு போலி மாவோயிஸ்ட் மிரட்டல்: பணக்கார தொழிலதிபரின் மகன் கைது!ஒடிசாவின் காலஹண்டி மாவட்டத்தில் உள்ள பணக்கார ஒப்பந்ததாரரின் ஒரே மகன், தனது தந்தையிடம் இருந்து ரூ. 35 லட்சம் பணம் பறிப்பதற்காக, மாவோயிஸ்டுகள் பெயரில் மிரட்டல் கடிதம் அனுப்பிய வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com