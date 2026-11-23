21 நாட்களுக்குள் முடிவெடுக்கப்படாவிட்டால்.. தொடங்க விரும்பும் முனைவோர்களுக்கு அதிரடி உத்தரவு...
தமிழ்நாட்டில் தொழில் தொடங்க விரும்பும் முனைவோர்களுக்கு பெரும் நம்பிக்கையளிக்கும் வகையில், 'தமிழ்நாடு வணிக வசதி சட்டம் 2026' அமலுக்கு வந்துள்ளது. இனி அரசு அனுமதிகள், உரிமங்கள் மற்றும் தடையில்லா சான்றுகளுக்கு மாதக்கணக்கில் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை; 21 நாட்களுக்குள் முடிவெடுக்கப்படாவிட்டால், விண்ணப்பங்கள் தானாகவே அனுமதிக்கப்பட்டதாக கருதப்படும் என்ற அதிரடி விதி இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் தமிழ்நாடு முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 22 மாநிலச் சட்டங்களும் ஒரே ஒற்றைச் சாளர இணையதளத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. ரூ.200 கோடிக்கு மேல் முதலீடு செய்வோர், 5,000 பேருக்கு மேல் வேலைவாய்ப்பு அளிப்போர், வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் மற்றும் தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத் திட்டங்களை இந்த ஆணையம் நேரடியாகக் கண்காணிக்கும்.
மேலும், நில மாற்றத்திற்கான சில தடையில்லாச் சான்றுகள் நீக்கம், 10 ஆண்டு வரையிலான வர்த்தக உரிம நீட்டிப்பு, குறு மற்றும் சிறு தொழில்களுக்கு 30 நாட்களுக்குள் மனை ஒதுக்கீடு என 25-க்கும் மேற்பட்ட சீர்திருத்தங்களும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 2036-க்குள் தமிழ்நாட்டை 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாகவும், ஏற்றுமதியை 72 பில்லியன் டாலராகவும் உயர்த்தும் இலக்கை நோக்கி இந்தச் சட்டம் முக்கியப் படியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
தொழில் தொடங்குவதற்கான விதிமுறைகள், ஒற்றைச் சாளர நடைமுறைகள் மற்றும் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து விண்ணப்பதாரர்கள் அதிகாரப்பூர்வ வழிகாட்டுதல்களைத் தெளிவாகப் பின்பற்றுவது அவசியம்.