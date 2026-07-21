தொடர்புடைய செய்திகள்
- வெளியில் இருந்து மட்டுமே தவெக ஆட்சிக்கு ஆதரவு.. இடதுசாரிகள் மீண்டும் உறுதி...
- நேற்று முன் தினம் ஆய்வு.. இன்று கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றம்.. இதுதான் விஜய் ஆட்சி...!
- மீண்டும் டெல்லி செல்லும் முதல்வர் விஜய்!.. யாருடனெல்லாம் மீட்டிங்?..
- லஞ்சம் வாங்கல!.. அரசு பேருந்து கட்டணத்திலேயே ஆம்னி பேருந்து!. போடு!...
- அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமன வழக்கு.. முதல்வர் விஜய், அமைச்சர் ஆனந்த் பெயர் நீக்கம்...
மாதம் ரூ.2500 மட்டுமல்ல.. இன்னொரு ரூ.4000 கூட வரப்போகுது.. முதல்வர் விஜய்யின் மாஸ் திட்டம்...
தமிழகத்தில் முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அரசு தனது முதல் பொது மற்றும் வேளாண் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய தீவிரமாகத் தயாராகி வருகிறது. ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள இந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடருக்கான இறுதிக்கட்ட பணிகளைச் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதல்வர் மற்றும் அமைச்சர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த பட்ஜெட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் பல முக்கிய இடம்பிடிக்கவுள்ளன. குறிப்பாக, குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.2,500 வழங்கும் திட்டம், ஆண்டுக்கு 6 இலவச கேஸ் சிலிண்டர்கள், பெண்களுக்கான திருமண உதவித் திட்டம் மற்றும் மாணவர்களுக்கான நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட உள்ளன.
மேலும், இளைஞர்களைக் குஷிப்படுத்தும் வகையில் வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் ரூ.4,000 உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டமும் இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்படலாம் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
வருவாயை அதிகரிப்பதோடு, பொதுமக்களுக்கான நலத்திட்டங்களை எந்த தொய்வுமின்றி செயல்படுத்த அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார். இந்த அதிரடியான அறிவிப்புகள் மூலம் பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்களின் ஆதரவை மேலும் பலப்படுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
Edited by Siva
2 மாதங்களில் திருமணம்!.. ரஷ்யா தாக்குதலில் உயிரிழந்த இந்திய மாலுமி!..
சரக்கு பாட்டில் வாங்குவதில் புதிய நடைமுறை!.. டாஸ்மாக் நிர்வாகம் அதிரடி முடிவு..
ஒரு எம்.எல்.ஏவை கைது செய்ய சபாநாயகர் அனுமதி தேவையில்லை.. ஜேடி பிரபாகர்...
காங்கிரஸ் - திமுக ஒருவரை ஒருவர் எதிரி போல் பார்க்கின்றதா? ஆனால் கனிமொழியையும் ஜோதிமணியையும் பார்த்தா அப்படி தெரியலையே
மாதம் ரூ.2500 மட்டுமல்ல.. இன்னொரு ரூ.4000 கூட வரப்போகுது.. முதல்வர் விஜய்யின் மாஸ் திட்டம்...
தமிழகத்தில் முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அரசு தனது முதல் பொது மற்றும் வேளாண் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய தீவிரமாகத் தயாராகி வருகிறது. ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள இந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடருக்கான இறுதிக்கட்ட பணிகளைச் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதல்வர் மற்றும் அமைச்சர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.