  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Tamil Nadu Budget 2026-2027: Major Sector-Wise Allocations in TVK Government's First Budget
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Wednesday, 5 August 2026 (13:16 IST)

தமிழக பட்ஜெட் 2026-27.. எந்தெந்த துறைக்கு எவ்வளவு நிதி.. முழு விவரங்கள்...!

தவெக பட்ஜெட் 2026
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (13:16 IST)
google-news
தமிழ்நாடு சட்டசபைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைத்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின்  முதல் பட்ஜெட், 2026-2027 நிதியாண்டிற்காக சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அரசின் சார்பில் நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க பட்ஜெட்டைத் தாக்கல் செய்தார்.  மாநிலத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு துறைகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
இதில் அதிகபட்சமாக பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு ரூ.44,527 கோடியும், உயர்கல்வித்துறைக்கு ரூ.8,393 கோடியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வுக்கால நன்மைகளுக்கு ரூ.47,240 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.  நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறைக்கு ரூ.29,863 கோடியும், மருத்துவத்துறைக்கு ரூ.22,089 கோடியும், எரிசக்தித் துறைக்கு ரூ.15,828 கோடியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
மேலும், போக்குவரத்துத் துறைக்கு ரூ.13,561 கோடியும், வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறைக்கு ரூ.8,852 கோடியும் நிதி ஒதுக்கீடு பெற பெற்றுள்ளன.தொழில் மற்றும் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பிற்கு ரூ.4,414 கோடி, ஆதிதிராவிடர் நலத்துறைக்கு ரூ.3,914 கோடி, நீதி நிர்வாகத்திற்கு ரூ.2,486 கோடி, கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறைக்கு ரூ.1,678 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
சுற்றுலாத் துறைக்கு ரூ.775 கோடி, இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு ரூ.708 கோடி, வணிக வரிகள் துறைக்கு ரூ.651 கோடி, பத்திரப்பதிவுத் துறைக்கு ரூ.475 கோடி மற்றும் இயற்கை வளங்கள் துறைக்கு ரூ.435 கோடியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த ஒதுக்கீடுகள் கல்வி, சுகாதாரம், கட்டமைப்பு மற்றும் மக்கள் நலத் திட்டங்களை முன்னெடுத்து மாநிலத்தை வளர்ச்சிப் பாதையில் கொண்டு செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
மீண்டும் வருகிறது ஜெயலலிதாவின் ஆடு, மாடுகள் வளர்ப்பு திட்டம்.. பட்ஜெட்டில் சூப்பர் அறிவிப்பு..

இளைஞர்கள் தவறாக வழிநடத்தப்பட்டாலும் காவல்துறை பொறுமையாக கையாள வேண்டும்: சிஜேபி போராட்டம் குறித்து நீதிமன்றம்..

இளைஞர்கள் தவறாக வழிநடத்தப்பட்டாலும் காவல்துறை பொறுமையாக கையாள வேண்டும்: சிஜேபி போராட்டம் குறித்து நீதிமன்றம்..உச்ச நீதிமன்றத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற விசாரணையின் போது, போராட்டத்தில் ஈடுபடும் இளைஞர்களை கையாளுவதில் காவல்துறை மற்றும் சட்ட அமலாக்க முகமைகள் அதிகபட்ச நிதானத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த் தலைமையிலான அமர்வு வலியுறுத்தியுள்ளது.

தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட்டில் திருப்தி இல்லை: கூட்டணி கட்சியான கம்யூனிஸ்ட் அறிவிப்பு..!

தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட்டில் திருப்தி இல்லை: கூட்டணி கட்சியான கம்யூனிஸ்ட் அறிவிப்பு..!தமிழ்நாடு பட்ஜெட் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவு செய்யவில்லை என தவெக அரசின் கூட்டணி கட்சிகளில் ஒன்றான இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தெரிவித்துள்ள்து. இதுகுறித்து அக்கட்சியின் மாநில செயலர் மு. வீரபாண்டியன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத்தொகை.. 6 சிலிண்டர்கள் அறிவிப்பு பட்ஜெட்டில் இல்லாதது ஏன்? பொதுமக்கள் அதிருப்தி...

ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத்தொகை.. 6 சிலிண்டர்கள் அறிவிப்பு பட்ஜெட்டில் இல்லாதது ஏன்? பொதுமக்கள் அதிருப்தி...தமிழகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசு, 2026-2027 நிதியாண்டிற்கான திருத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்துள்ளது. நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தாக்கல் செய்த இந்த பட்ஜெட்டில், மக்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்த மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.2,500 ஆக உயர்வு மற்றும் 6 இலவச சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் தொடர்பான அறிவிப்புகள் இடம் பெறாதது ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.

ரூ.2,000-க்கு மேற்பட்ட யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணமா? அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆலோசனை..

ரூ.2,000-க்கு மேற்பட்ட யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணமா? அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆலோசனை..இந்தியாவின் இலவச யுபிஐ கட்டண முறை கொள்கையில் விரைவில் முக்கிய மாற்றங்கள் வரக்கூடும். நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்த செலுத்துதல் மற்றும் தீர்வு முறைமை சட்டத் திருத்தத்தின் மூலம், எதிர்காலத்தில் தேர்வுசெய்யப்பட்ட யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு வர்த்தக கட்டணம் விதிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

மாஸ்டர் கார்டை தொடர்ந்து விசா கார்டு.. ஒரே இரவில் 2600 ஊழியர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பி அதிர்ச்சி..

மாஸ்டர் கார்டை தொடர்ந்து விசா கார்டு.. ஒரே இரவில் 2600 ஊழியர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பி அதிர்ச்சி..உலகளாவிய முன்னணி நிதிச்சேவை நிறுவனமான விசா, தனது நிறுவனத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப பயன்பாட்டை தீவிரப்படுத்தும் நோக்கில், உலகளவில் சுமார் 2,600 ஊழியர்களை ஆட்குறைப்பு செய்துள்ளது. இந்த அதிரடி ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கை இந்தியாவின் தொழில்நுட்ப மையங்களான பெங்களூரு, சென்னை, மும்பை மற்றும் ஹைதராபாத்தில் உள்ள விசா மையங்களிலும் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.