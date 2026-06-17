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Last Updated : Wednesday, 17 June 2026 (09:01 IST)

நாளை சட்டசபையில் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம்...!

udhayanidhi
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (08:59 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (09:01 IST)
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தமிழக சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் நாளை தொடங்க உள்ள நிலையில், முக்கிய எதிர்க்கட்சியான திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் இன்று மாலை நடைபெற உள்ளது. தி.மு.க. தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள கலைஞர் அரங்கில் இக்கூட்டம் நடைபெற ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
 
நாளை தொடங்கும் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில், ஆளுங்கட்சியான தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் மற்றும் பல்வேறு நிர்வாக பிரச்சினைகளை முன்வைத்து, அவையில் அரசை எப்படி கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்பது குறித்து இக்கூட்டத்தில் விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது. ஆளுங்கட்சியின் வியூகங்களை சட்டமன்றத்தில் திறம்பட எதிர்கொள்வது பற்றி முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படவுள்ளன.
 
மேலும், தவெக அரசுக்கு எதிராக சட்டமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சியாக தங்களது பலத்தை நிரூபிக்கவும், அவையில் தி.மு.க. உறுப்பினர்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய கட்டுப்பாடுகள் குறித்தும் மு.க.ஸ்டாலின் தனது கட்சி எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு முக்கிய அறிவுரைகளை வழங்க உள்ளார்.
 
தி.மு.க.வின் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களுடனும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு ஆளுங்கட்சியை திணறடிப்பது பற்றி விவாதிக்கப்பட உள்ளதால், இன்றைய ஆலோசனை கூட்டம் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சட்டமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சியாக தி.மு.க.வின் பலத்தை நிரூபிக்க இக்கூட்டம் மிக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

நாளை சட்டசபையில் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம்...!

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