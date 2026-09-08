விஜய்யால் தியேட்டரில் கூட்டமே வரல்லை.. புலம்பும் திரையரங்கு ஓனர்கள்..
சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகளை நேரடியாக ஒளிபரப்பியதன் தாக்கம் திரையரங்குகளிலும் எதிரொலித்ததாக திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. சட்டப்பேரவையில் நடைபெற்ற முக்கியமான விவாதங்கள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்களின் பேச்சுகள் மீது பொதுமக்களிடையே அதிக ஆர்வம் ஏற்பட்டதால், பலரும் தங்களது வழக்கமான பொழுதுபோக்கு நடவடிக்கைகளை ஒதுக்கிவிட்டு நேரடி ஒளிபரப்பை கவனித்ததாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
குறிப்பாக, அரசியல் ஆர்வம் கொண்டவர்கள் மட்டுமின்றி இளைஞர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரும் சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகளை தொலைக்காட்சி மற்றும் சமூக வலைதளங்கள் வழியாக தொடர்ந்து பார்த்ததாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக சில திரையரங்குகளில் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பார்வையாளர்கள் வரவில்லை என்றும், வசூலில் பாதிப்பு ஏற்பட்டதாகவும் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதையடுத்து சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகளின் நேரடி ஒளிபரப்பு நேரத்தை குறைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்டப்பேரவை நடவடிக்கைகள் மக்கள் மத்தியில் இவ்வளவு பெரிய கவனத்தை பெற்றிருப்பது அரசியல் ரீதியாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது. சட்டப்பேரவை விவாதங்கள் இனி அரசியல்வாதிகளுக்குள் மட்டுமே நடக்கும் நிகழ்வாக இல்லாமல், பொதுமக்களின் அன்றாட விவாதமாகவும் மாறி வருகிறதா என்பதே தற்போதைய கேள்வியாக உள்ளது.
Edited by Siva