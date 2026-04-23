இன்று தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நாள்: ஒரு வரலாற்றுத் திருப்புமுனை ஏற்படுமா?
தமிழகத்தின் அடுத்த ஐந்தாண்டு கால தலைவிதியை தீர்மானிக்கும் சட்டமன்ற தேர்தல் 2026 இன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக கூட்டணி, எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக-பாஜக கூட்டணி மற்றும் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஒரு கடுமையான மும்முனை போட்டி நிலவுகிறது.
முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தனது "திராவிட மாடல் 2.0" திட்டத்தை முன்வைத்து மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க முனைப்பு காட்டுகிறார். மறுபுறம், ஊழலற்ற நிர்வாகம் மற்றும் மகளிர் நலத்திட்டங்களை முன்னிறுத்தி அதிமுக கூட்டணி களம் காண்கிறது.
இந்த தேர்தலில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருப்பது நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் வருகை தான். 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிடும் தவெக, திருச்சி கிழக்கு மற்றும் பெரம்பூர் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் விஜய்யை வேட்பாளராக நிறுத்தியுள்ளது.
மொத்தம் 5.73 கோடி வாக்காளர்கள், 4,023 வேட்பாளர்களின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்க உள்ளனர். இதில் 14 லட்சம் முதல்முறை வாக்காளர்கள் மாற்றத்திற்காக காத்திருக்கின்றனர். தமிழகத்தின் பாரம்பரிய திராவிட அரசியலுக்கு இடையே விஜய்யின் வருகை ஒரு 'ஹீரோ' அந்தஸ்தை பெறுமா அல்லது ஒரு 'கேமியோ'வாக முடிந்துவிடுமா என்பது தேர்தல் முடிவுகள் வரும்போது தெரியவரும்.
அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுவதை உறுதி செய்ய தேர்தல் ஆணையம் விரிவான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது.
