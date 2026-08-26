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  4. Tamil Nadu Announces Three Free LPG Cylinders Under Annapoorani Super Six Scheme
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 26 August 2026 (09:08 IST)

ஆண்டுக்கு 3 சிலிண்டர் திட்டம் யார் யாருக்கு மட்டும்? எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?

gas cylinder
Written By: SIVA
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (09:08 IST)
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தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலின்போது தவெகவின் முக்கிய வாக்குறுதிகளில் ஒன்றாக அறிவிக்கப்பட்டது ‘அன்னபூரணி சூப்பர் சிக்ஸ்’ சிலிண்டர் திட்டம். இதன் கீழ் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஆண்டுக்கு 6 இலவச எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும் என்று அப்போது விஜய் உறுதியளித்திருந்தார். “இது வெறும் அறிவிப்பு அல்ல, நேர்மையான உத்தரவாதம்” என்றும் அவர் கூறியிருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
 
தற்போது முதல் கட்டமாக ஆண்டுக்கு 3 சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் விஜய் சட்டப்பேரவையில் அறிவித்துள்ளார். 2027 பொங்கல் முதல் திட்டம் தொடங்கப்படும் என்றும், சுமார் 1.30 கோடி குடும்பங்கள் பயன்பெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த திட்டம் அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் கிடையாது. குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.2.5 லட்சத்துக்குள் இருக்க வேண்டும். பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள், சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகள், மாற்றுத்திறனாளிகளை கொண்ட குடும்பங்கள் உள்ளிட்டவர்கள் தகுதியுடையவர்களாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். இதனால் மாத வருமானம் ரூ.21 ஆயிரத்துக்குள் உள்ள குடும்பங்களுக்கே சலுகை கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
தகுதியான குடும்பங்களின் விவரங்கள் குடும்ப அட்டை மற்றும் எல்பிஜி இணைப்பு தகவல்களை வைத்து அரசு தயாரிக்கும். சிலிண்டர் இணைப்பு குடும்ப அட்டையுடன் இணைக்கப்படவில்லை என்றால், அதை இணைக்க அறிவுறுத்தப்படும்.
 
தகுதியானவர்கள் வழக்கம்போல் சிலிண்டரை பணம் கொடுத்து வாங்க வேண்டும். பின்னர் அதற்கான தொகை நேரடியாக வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். இந்தியன் ஆயில், பாரத் பெட்ரோலியம், ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் நிறுவனங்களின் சிலிண்டர்களுக்கு இந்த சலுகை பொருந்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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