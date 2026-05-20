  4. Tamil Nadu 10th Standard Exam Results: 94.31% Pass Percentage Recorded
10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் .. 1,931 அரசுப் பள்ளிகள் 100% தேர்ச்சி பெற்று வரலாற்று சாதனை

Publish: Wed, 20 May 2026 (09:48 IST) Updated: Wed, 20 May 2026 (09:51 IST)
தமிழகத்தில் 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று காலை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகியுள்ளன. இந்த தேர்வில் தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 9 லட்சம் மாணவ, மாணவியர் பங்கேற்றனர். இதில் ஒட்டுமொத்தமாக 94.31% மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். 
 
பாடவாரியான தேர்ச்சி விகிதத்தை பார்க்கும்போது, ஆங்கிலம் பாடத்தில் அதிகபட்சமாக 99.44% தேர்ச்சி பதிவாகியுள்ளது. அதனை தொடர்ந்து அறிவியல் பாடத்தில் 98.00%, தமிழ் பாடத்தில் 98.43%, சமூக அறிவியல் பாடத்தில் 97.93% மற்றும் கணித பாடத்தில் 97.36% என அனைத்து பாடங்களிலும் மாணவர்கள் சிறப்பான தேர்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். 
 
முக்கியமாக, அரசுப் பள்ளிகளின் செயல்பாடு இந்த ஆண்டு பெருமளவு உயர்ந்துள்ளது. தமிழகத்தில் மொத்தம் 1,931 அரசுப் பள்ளிகள் 100% தேர்ச்சி பெற்று வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளன. இது கிராமப்புற மற்றும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் கல்வித் தரம் மேம்பட்டு வருவதை உறுதிப்படுத்துகிறது.
 
தேர்வு முடிவுகளை மாணவர்கள் https://dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் தங்கள் பதிவு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியைப் பயன்படுத்தித் தெரிந்துகொள்ளலாம். 
 
