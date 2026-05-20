தொடர்புடைய செய்திகள்
- 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியீடு: மாணவர்கள் அறிவது எப்படி?
- 6ல் இருந்து 15.. தங்கம் இறக்குமதி வரி திடீர் உயர்வு.. உச்சத்திற்கு செல்லும் தங்கம் விலை..!
- விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றதில் இருந்து பாட்டிலுக்கு ரூ.10 வாங்குவதில்லை: மது பிரியர்கள் மகிழ்ச்சி
- 200 - 500 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்படுகிறது.. கோவில், பள்ளி அருகில் உள்ள கடைகளை அகற்ற முதல்வர் உத்தரவா?
- பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள்.. துணைத்தேர்வுகள் தேதி அறிவிப்பு..!
10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் .. 1,931 அரசுப் பள்ளிகள் 100% தேர்ச்சி பெற்று வரலாற்று சாதனை
தமிழகத்தில் 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று காலை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகியுள்ளன. இந்த தேர்வில் தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 9 லட்சம் மாணவ, மாணவியர் பங்கேற்றனர். இதில் ஒட்டுமொத்தமாக 94.31% மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.
பாடவாரியான தேர்ச்சி விகிதத்தை பார்க்கும்போது, ஆங்கிலம் பாடத்தில் அதிகபட்சமாக 99.44% தேர்ச்சி பதிவாகியுள்ளது. அதனை தொடர்ந்து அறிவியல் பாடத்தில் 98.00%, தமிழ் பாடத்தில் 98.43%, சமூக அறிவியல் பாடத்தில் 97.93% மற்றும் கணித பாடத்தில் 97.36% என அனைத்து பாடங்களிலும் மாணவர்கள் சிறப்பான தேர்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.
முக்கியமாக, அரசுப் பள்ளிகளின் செயல்பாடு இந்த ஆண்டு பெருமளவு உயர்ந்துள்ளது. தமிழகத்தில் மொத்தம் 1,931 அரசுப் பள்ளிகள் 100% தேர்ச்சி பெற்று வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளன. இது கிராமப்புற மற்றும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் கல்வித் தரம் மேம்பட்டு வருவதை உறுதிப்படுத்துகிறது.
தேர்வு முடிவுகளை மாணவர்கள் https://dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் தங்கள் பதிவு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியைப் பயன்படுத்தித் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Edited by Siva
மின்சார வாரியத்தில் 2.5 லட்சம் கோடி கடன்!.. பல முறைகேடுகள்!. சி.டி.நிர்மல் குமார் பேட்டி..
கிறிஸ்துவ ஓட்டு வேணும்னா ஜோசப் விஜய்!.. அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் சர்ச்சை பேச்சு..
ஸ்டாலின் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்தால் திமுக அவ்வளவு தான்: ரங்கராஜ் பாண்டே
தமிழக அரசியல் களத்தில் மூத்த பத்திரிகையாளர் ரங்கராஜ் பாண்டேவின் கருத்துக்கள் எப்போதும் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக கருதப்படுகின்றன. சமீபத்திய அரசியல் சூழலில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுவது குறித்து ரங்கராஜ் பாண்டே வெளியிட்ட கருத்துக்கள் பெரும் விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளன.
10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியீடு: மாணவர்கள் அறிவது எப்படி?
தமிழகம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியாகின்றன. தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 9 லட்சம் பள்ளி மாணவர்கள் எழுதிய இந்த தேர்வின் முடிவுகளை, இன்று காலை 9.30 மணிக்கு தேர்வுத்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடுகிறது. மாணவர்கள் தங்கள் தேர்வு முடிவுகளை தெரிந்துகொள்ள தேர்வுத்துறை விரிவான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது.
இதுதாண்டா தவெக ஆட்சி.. சென்னை போலீஸின் அதிரடி 'ஆபரேஷன் கிளீன்': ஒரே இரவில் 34 ரவுடிகள் கைது!
சென்னையில் குற்றச்செயல்களை முற்றிலும் ஒழிக்கவும், சமூக விரோத சக்திகளை கட்டுப்படுத்தவும் சென்னை மாநகர காவல்துறை நள்ளிரவில் அதிரடியான 'ஸ்பெஷல் டிரைவ்' எனப்படும் 'ஆபரேஷன் கிளீன்' நடவடிக்கையை மேற்கொண்டது. நகரின் முக்கிய பகுதிகளில் மறைந்திருந்து குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களை குறிவைத்து திட்டமிடப்பட்ட இந்த சோதனை, ரவுடிகள் மத்தியில் பெரும் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.