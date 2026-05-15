  Swift Governance: CM Vijay's Government Disburses Women's Monthly Grant Within 5 Days of Taking Office
Last Updated : Friday, 15 May 2026 (10:36 IST)

மே மாத மகளிர் உரிமைத்தொகை வரவு வைப்பு.. விஜய் அரசு வெறும் 5 நாட்களிலேயே உரிமைத்தொகை வழங்கியது

தமிழகத்தில் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற மிகக் குறுகிய காலத்திலேயே, ஏழை எளிய பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் "மகளிர் உரிமைத் தொகை" திட்டத்தை முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு மின்னல் வேகத்தில் செயல்படுத்தியுள்ளது. மே மாதத்திற்கான உரிமைத் தொகை பெண்களின் வங்கித் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டது பொதுமக்களிடையே பெரும் வியப்பையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
கடந்த காலங்களில் திமுக அரசு பதவியேற்ற பிறகு, பல்வேறு நிபந்தனைகள் மற்றும் ஆய்வுகளுக்குப் பிறகு சுமார் 14 மாதங்கள் கழித்தே மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்கப்பட்டது. ஆனால், தற்போதைய முதல்வர் விஜய் அவர்கள் பதவியேற்ற வெறும் 5 நாட்களிலேயே, எந்தவிதத் தாமதமும் இன்றி தகுதியுள்ள பெண்களுக்கு உரிமைத் தொகையை வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளார். நிர்வாக ரீதியான தடைகளை தகர்த்து, மக்களின் கைகளுக்கு நேரடியாகப் பணத்தைச் சேர்த்துள்ள இந்தச் செயல்பாடு, அரசின் துரிதத் தன்மையைக் காட்டுகிறது.
 
பெண்களின் முன்னேற்றமே மாநிலத்தின் வளர்ச்சி என்ற கொள்கையோடு செயல்படும் இந்த அரசு, முதல் மாதத்திலேயே தனது வாக்குறுதியைத் துல்லியமாக நிறைவேற்றியுள்ளது. இந்த அதிரடி நடவடிக்கையானது, 'சொன்னதைச் செய்வோம்' என்பதைத் தாண்டி, 'சொன்னதை உடனே செய்வோம்' என்ற புதிய அரசியல் கலாச்சாரத்தைத் தமிழகத்தில் உருவாக்கியுள்ளது. இந்த வேகம் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மை காரணமாக, இல்லத்தரசிகள் மற்றும் உழைக்கும் பெண்கள் மத்தியில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு ஆதரவு பெருகி வருகிறது.
 
10 மணிக்கெல்லாம் தலைமை செயலகம்.. மதிய சாப்பாடும் இங்கே தான்.. இப்படி ஒரு முதல்வரா? ஆச்சரியத்தில் ஊழியர்கள்..!தமிழகத்தின் புதிய முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றுள்ள விஜய் அவர்கள், ஒரு சாதாரண அரசு ஊழியரைப் போலத் துல்லியமாகப் பணிக்கு வருவதைக் கண்டு அரசு அதிகாரிகளும் காவல்துறையினரும் வியப்படைந்துள்ளனர். பதவியேற்ற நாள் முதல் நேர மேலாண்மையில் அவர் காட்டி வரும் கண்டிப்பு, கோட்டை வட்டாரத்தில் பெரும் பேச்சாக மாறியுள்ளது.

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், தார்மீகப் பொறுப்பேற்கிறேன்: கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான்தேசிய அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அவர்கள் தார்மீகப் பொறுப்பேற்று விளக்கம் அளித்துள்ளார். வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக மே 3-ஆம் தேதி நடந்த தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு, மறு தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த முக்கியமான விளக்கம் வெளியாகியுள்ளது.

காவிரி நதிநீர் விவகாரம், மேகதாது அணை விவகாரங்கள்.. அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் விஜய் முக்கிய ஆலோசனை..!தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், மாநிலத்தின் முதுகெலும்பாகத் திகழும் வேளாண் துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் குறித்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று விரிவான ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் காவிரி நதிநீர் விவகாரம், மேகதாது அணை விவகாரங்கள் மற்றும் ஜூன் 12-ம் தேதி மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறப்பது போன்ற முக்கிய முடிவுகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.

பெண்களுக்கு மாசம் ரூ.2500.. வேலையை துவங்கிய முதல்வர் விஜய்!..2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வந்த போது இரண்டரை வருடங்கள் கழித்து மகளிருக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உரிமை தொகை கொடுக்கப்பட்டது.

ஸ்கெட்ச் மிஸ் ஆயிடுச்சி!.. அடுத்த ஸ்கெட்ச் சேப்பாக்கம்தான்!.. ஆதவ் அர்ஜுனா ராக்ஸ்!...நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அரசியல் கட்சியாக உருவெடுத்த தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றதோடு 35 சதவீத வாக்குகளை பெற்று ஆச்சரியப்படுத்தியது. முதல் தேர்தலில் போட்டியிட்டு எம்.ஜி.ஆர் பெற்றதை விட ஒரு சதவீதம் அதிகமாக வாக்குகளை தவெக பெற்றிருக்கிறது.