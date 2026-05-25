  4. Swift Action in RK Nagar: Electricity Board Resolves Dangerous Wire Issue Following Minister's Intervention
Last Updated : Monday, 25 May 2026 (08:35 IST)

கழிவு நீர் போகும் அதே இடத்தில் கரண்ட் வயர்கள்.. 5 வருடம் தீர்க்காத பிரச்சனை 15 நாளில் தீர்ந்தது.. இதுதான் தவெக ஆட்சி...!

சென்னை ஆர்.கே. நகர் பகுதியில் கழிவுநீர் செல்லும் பாதையையொட்டியே நிலத்தடி மின்சார கம்பிகளும் சென்றதால், அப்பகுதியில் அடிக்கடி மின்வயர்கள் தீப்பிடித்து எரியும் ஆபத்தான சூழல் நிலவி வந்தது. இதனால் அப்பகுதி பொதுமக்கள் பெரும் அச்சத்திலும், மின்தடை பாதிப்பிலும் சிக்கி தவித்து வந்தனர்.
 
இந்த கடுமையான பாதிப்பு குறித்து, ஆர்கே நகர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் அமைச்சர் மரியா வில்சனிடம் பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் தரப்பில் அவசர புகார் ஒன்று அளிக்கப்பட்டது. புகாரை பரிசீலித்த எம்.எல்.ஏ மரியா வில்சன் உடனடியாக போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மின்சார வாரிய அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.
 
அமைச்சரின் உத்தரவைத் தொடர்ந்து, மின்சார வாரிய ஊழியர்கள் ஆர்.கே. நகர் பகுதியில் உடனடியாகப் பணிகளைத் தொடங்கினர். ஆபத்தான நிலையில் இருந்த பழைய மின்பெட்டிக்கு மாற்றாக, முற்றிலும் புதிய மற்றும் பாதுகாப்பான மின்பெட்டி அங்கு அமைக்கப்பட்டது. மேலும், கழிவுநீரால் பாதிப்படைந்திருந்த மின்வயர்கள் அனைத்தும் முழுமையாகச் சீரமைக்கப்பட்டு,   பலத்த பாதுகாப்புடன் சீல் வைக்கப்பட்டது.
 
பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு கருதி, மின்சார வாரியம் மேற்கொண்ட இந்த மின்னல் வேக அதிரடி நடவடிக்கைக்கு ஆர்.கே. நகர் பகுதி மக்கள் தங்களது மனமார்ந்த நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
