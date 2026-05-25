தொடர்புடைய செய்திகள்
- சென்னை முழுவதும் அதிரடி ரெய்டு!.. கஞ்சா, போதை மாத்திரை பறிமுதல்!...
- மின்னல் வேகத்தில் செயல்படும் TANGEDCO பணிகள்.. விரைவில் மின்தடை இல்லா தமிழகம்..!
- மின்வெட்டுக்கு காரணம் ஒருசில கருப்பு ஆடுகள் தான்.. அமைச்சர் நிர்மல் குமார்...
- நர்ஸ் மாணவி உயிரிழந்த சம்பவம்.. சென்னையில் இருந்து விரைகிறது மருத்துவர் குழு.. அறிக்கை கிடைத்தவுடன் நடவடிக்கை..!
- சென்னையில் அடிக்கடி மின் தடை ஏன்? அமைச்சர் நிர்மல்குமார் விளக்கம்..!
கழிவு நீர் போகும் அதே இடத்தில் கரண்ட் வயர்கள்.. 5 வருடம் தீர்க்காத பிரச்சனை 15 நாளில் தீர்ந்தது.. இதுதான் தவெக ஆட்சி...!
சென்னை ஆர்.கே. நகர் பகுதியில் கழிவுநீர் செல்லும் பாதையையொட்டியே நிலத்தடி மின்சார கம்பிகளும் சென்றதால், அப்பகுதியில் அடிக்கடி மின்வயர்கள் தீப்பிடித்து எரியும் ஆபத்தான சூழல் நிலவி வந்தது. இதனால் அப்பகுதி பொதுமக்கள் பெரும் அச்சத்திலும், மின்தடை பாதிப்பிலும் சிக்கி தவித்து வந்தனர்.
இந்த கடுமையான பாதிப்பு குறித்து, ஆர்கே நகர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் அமைச்சர் மரியா வில்சனிடம் பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் தரப்பில் அவசர புகார் ஒன்று அளிக்கப்பட்டது. புகாரை பரிசீலித்த எம்.எல்.ஏ மரியா வில்சன் உடனடியாக போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மின்சார வாரிய அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.
அமைச்சரின் உத்தரவைத் தொடர்ந்து, மின்சார வாரிய ஊழியர்கள் ஆர்.கே. நகர் பகுதியில் உடனடியாகப் பணிகளைத் தொடங்கினர். ஆபத்தான நிலையில் இருந்த பழைய மின்பெட்டிக்கு மாற்றாக, முற்றிலும் புதிய மற்றும் பாதுகாப்பான மின்பெட்டி அங்கு அமைக்கப்பட்டது. மேலும், கழிவுநீரால் பாதிப்படைந்திருந்த மின்வயர்கள் அனைத்தும் முழுமையாகச் சீரமைக்கப்பட்டு, பலத்த பாதுகாப்புடன் சீல் வைக்கப்பட்டது.
பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு கருதி, மின்சார வாரியம் மேற்கொண்ட இந்த மின்னல் வேக அதிரடி நடவடிக்கைக்கு ஆர்.கே. நகர் பகுதி மக்கள் தங்களது மனமார்ந்த நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அருகே 17 வயது சிறுவன் வெட்டிக் கொலை! முன்விரோதம் காரணமா?
கோயில் நகரமான மதுரையில் உலகப் புகழ்பெற்ற மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அருகே அரங்கேறியுள்ள துயரச் சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. கோயில் வளாகத்திற்கு அருகில் உள்ள வாகன நிறுத்தத்தில் (பார்க்கிங்) 17 வயது சிறுவன் ஒருவன் கொடூரமான முறையில் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளான்.
தவெக ஆட்சி நீடிக்க ஸ்டாலின் சாமி வேண்டிக்கொள்ள வேண்டும்: அமைச்சர் அருண் ராஜ் அதிரடி!
தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு பெரும்பான்மை பலம் இல்லை என்றும், எந்த கணத்திலும் தவெக அரசு கவிழ்ந்துவிடக் கூடும் என்றும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் விமர்சித்து வருகிறார். இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள அமைச்சர் அருண் ராஜ் "ஸ்டாலின் அவர்களே, எப்படியாவது இந்த அரசு ஐந்து ஆண்டுகள் முழுமையாக தொடர வேண்டும் என்று நீங்கள்தான் இறைவனை வேண்டிக்கொள்ள வேண்டும்" என்று சாடியுள்ளார்.