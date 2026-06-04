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ஒரு தரங்கெட்ட ஊடகவியலாளரை சந்திக்க ஸ்டாலின் எப்படி ஒப்புக்கொண்டார்.. திமுக இதனால் தான் தோற்றது..
தமிழகத்தில் புதிய ஆட்சி பொறுப்பேற்றுள்ள முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு, சமூக வலைத்தளங்களில் அவதூறு மற்றும் ஆபாச பதிவுகளைப் பரப்புபவர்கள் மீது எடுத்து வரும் அதிரடி நடவடிக்கைகள் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன.
அந்த வகையில், தொடர்ந்து அநாகரிகமான முறையில் பதிவுகளை வெளியிட்டு வந்த திருச்சி சூர்யா தற்பொழுது காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், பல்வேறு தரப்பினரையும், குறிப்பாக முதலமைச்சர் விஜய்யையும் ஆபாசமாக சித்தரித்து சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வந்த முக்தார் அகமது என்பவரை பிடிக்க காவல்துறை தனிப்படை அமைத்து தீவிரமாக தேடி வருகிறது.
முன்னதாக, இத்தகைய தொடர் அவதூறு குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உள்ளான ஒருவர், தனது குடும்பத்துடன் சென்று முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்து, அந்த புகைப்படங்களை இணையத்தில் பெருமையுடன் பகிர்ந்திருந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது. தனக்கு இருக்கும் அரசியல் செல்வாக்கை காட்டுவதற்காகவே அவர் இதை செய்தாரா என்ற கேள்வி எழுவதோடு, இவ்வளவு தரம் தாழ்ந்த ஒருவரை சந்திக்க ஸ்டாலின் எவ்வாறு சம்மதித்தார் என்ற விமர்சனமும் எழுந்துள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் இத்தகைய அவதூறுகள் மற்றும் மார்பிங் பதிவுகள் குறித்து எந்தவொரு கடுமையான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்றும், தற்போதைய புதிய அரசு சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டுவதில் காட்டும் துரிதமான வேகம் பாராட்டுக்குரியது என்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் நெட்டிசன்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். தவறு செய்தவர்கள் விரைவில் கம்பிகளுக்குப் பின்னால் தள்ளப்படுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை இதன் மூலம் வலுவடைந்துள்ளது.
Edited by Siva
மீண்டும் நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறை மசோதா.. இந்த முறை திமுக ஆதரவு தருமா?
இந்தியாவில் நாடாளுமன்ற தொகுதிகளை மறுவரையறை செய்வதற்கான பணிகளை, வரும் 2029 மக்களவை தேர்தலுக்கு முன்பாகவே முடிக்கும் நோக்கில் மத்திய அரசு புதிய மசோதா ஒன்றைக் கொண்டு வர திட்டமிட்டுள்ளது. பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் எல்லைகளை பெரிய அளவில் மாற்றி அமைக்கும் இந்த முயற்சி, இந்திய அரசியல் தளத்தில் ஒரு புதிய விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.