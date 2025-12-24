புதன், 24 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 24 டிசம்பர் 2025 (16:40 IST)

ஓபிஎஸ், டிடிவிக்கு இழப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை.. ஆனால் ஈபிஎஸ் இன்னொரு முறை தோற்றால்?

ஓபிஎஸ், டிடிவிக்கு இழப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை.. ஆனால் ஈபிஎஸ் இன்னொரு முறை தோற்றால்?
தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் கூட்டணி கணக்குகள் சூடுபிடித்துள்ளன. குறிப்பாக, எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக மற்றும் பாஜக இடையிலான கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் ஒருபுறம் நடந்தாலும், ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோரை சுற்றியுள்ள மர்மம் நீடிக்கிறது. '
 
ஓபிஎஸ் மற்றும் டிடிவி தினகரனை பொறுத்தவரை இழப்பதற்கு பெரிதாக ஏதுமில்லை; ஆனால், அதிமுகவிற்கு இது ஒரு வாழ்வா சாவா போராட்டமாகும். 75 தொகுதிகளுடன் பலமான எதிர்க்கட்சியாக இருக்கும் அதிமுக, இந்த தேர்தலில் மீண்டும் வெற்றியை பதிவு செய்யாவிட்டால் அதன் எதிர்காலமே கேள்விக்குறியாகிவிடும்.
 
"தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்" என்று அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டாலும், அந்த வழி யாருக்கு சாதகமாக அமையும் என்பதுதான் தற்போதைய பிரதான கேள்வி. பாஜகவின் அழுத்தத்தினால் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது பிடிவாதத்தை தளர்த்தி ஓபிஎஸ்-டிடிவியை ஏற்பாரா அல்லது அவர்கள் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்தை நோக்கி நகர்வார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
 
 பிப்ரவரி மாதத்திற்குள் தொகுதிப் பங்கீடு மற்றும் கூட்டணிக் கணக்குகள் ஒரு இறுதி முடிவுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தேர்தல் முடிவுகள் அதிமுகவின் தலைமை மற்றும் தமிழகத்தின் அடுத்தக்கட்ட அரசியலை தீர்மானிக்கும் முக்கிய புள்ளியாக இருக்கும்.
 
Edited by Siva

மூடநம்பிக்கைகளை தகர்த்தெறிந்த பகுத்தறிவு போராளி.. பெரியார் நினைவு நாளில் விஜய்யின் பதிவு..

மூடநம்பிக்கைகளை தகர்த்தெறிந்த பகுத்தறிவு போராளி.. பெரியார் நினைவு நாளில் விஜய்யின் பதிவு..தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தந்தை பெரியாரின் நினைவு நாளையொட்டி அவருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தியுள்ளார்.

20 ஆண்டுகளுக்கு பின் இணைந்த பால் தாக்கரே குடும்பம்.. மகாராஷ்டிராவில் திருப்பம் ஏற்படுமா?

20 ஆண்டுகளுக்கு பின் இணைந்த பால் தாக்கரே குடும்பம்.. மகாராஷ்டிராவில் திருப்பம் ஏற்படுமா?மகாராஷ்டிர அரசியலில் சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. சிவசேனை தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே மற்றும் மகாராஷ்டிர நவநிர்மாண் சேனை தலைவர் ராஜ் தாக்கரே ஆகியோர் மீண்டும் கைகோர்த்துள்ளனர்.

பிரியங்காவை விட ராகுல் தான் பிரதமர் பதவிக்கு பொருத்தமானவர்: டிகே சிவகுமார்

பிரியங்காவை விட ராகுல் தான் பிரதமர் பதவிக்கு பொருத்தமானவர்: டிகே சிவகுமார்காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் மற்றும் கர்நாடக துணை முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமார், பிரியங்கா காந்தியின் பிரதமர் பதவி குறித்த சர்ச்சைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.

பிரியங்கா காந்தி நிச்சயம் ஒருநாள் பிரதமர் ஆவார்.. கணவர் ராபர்ட் வதேரா நம்பிக்கை

பிரியங்கா காந்தி நிச்சயம் ஒருநாள் பிரதமர் ஆவார்.. கணவர் ராபர்ட் வதேரா நம்பிக்கைபிரியங்கா காந்தி ஒருநாள் இந்தியாவின் பிரதமராவார் என்பது தவிர்க்க முடியாதது என்று அவரது கணவர் ராபர்ட் வத்ரா நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

தற்போதைய ஆட்சியாளர்களும் நாட்டை விட்டு ஓட வேண்டிய நிலை வரும்: வங்கதேச பிரபலம் எச்சரிக்கை..!

தற்போதைய ஆட்சியாளர்களும் நாட்டை விட்டு ஓட வேண்டிய நிலை வரும்: வங்கதேச பிரபலம் எச்சரிக்கை..!வங்கதேசத்தில் மாணவர் இயக்கத்தின் முன்னணி தலைவராக இருந்த ஷரீஃப் உஸ்மான் ஹாதியின் மரணம் அந்நாட்டில் பெரும் அரசியல் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஹாதியின் கொலையில் இடைக்கால பிரதமர் முகமது யூனுஸ் தலைமையிலான அரசுக்கு தொடர்பிருப்பதாக அவரது சகோதரர் ஓமர் ஹாதி பகிரங்கமாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com