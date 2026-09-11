லண்டன் நகரில் முதல்வர் விஜய்க்கு பிரமாண்ட வரவேற்பு.. நாளை குலுங்க போகுது சில்வர்ஸ்டன் மைதானம்...
லண்டன் மாநகரில் தற்போது நமது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் வருகை ஒட்டுமொத்த தமிழர்களையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. நமது வட்டாரத்தை சேர்ந்த பலரும், ஏராளமான விஜய் ரசிகர்களும் தங்களது குடும்பத்தினருடன் நீண்ட தூரம் பயணம் செய்து லண்டனில் முகாமிட்டுள்ளனர்.
எப்படியாவது தங்களது அன்பிற்குரிய முதல்வரை நேரில் சந்தித்து விட வேண்டும் என்ற துடிப்புடன் அவர்கள் காத்திருக்கும் நிலையில், அங்கு நிலவிவரும் ரசிகர்களின் அலைமோதும் வெறித்தனமான கூட்டமும் ஆரவாரமும் வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத அளவுக்கு மிக அற்புதமாக உள்ளது.
நாளை சில்வர்ஸ்டோன் மைதானத்தில் நடைபெறவிருக்கும் நிகழ்வு இதனை விட பல மடங்கு பிரம்மாண்டமாகவும், வரலாறு காணாத மாபெரும் மக்கள் வெள்ளமாகவும் இருக்கும் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை.
தமிழ்நாட்டின் எல்லைகளை தாண்டி வெளிநாடுகளிலும் நமது முதல்வருக்கு கிடைக்கும் இந்த வரவேற்பு, அவர் மீது மக்கள் வைத்துள்ள அசைக்க முடியாத அன்பையும் நம்பிக்கையையும் உலகிற்குப் பறைசாற்றுகிறது. லண்டன் வீதிகளிலும் மைதானங்களிலும் எதிரொலிக்கும் தளபதியின் புகழும், ரசிகர்களின் உற்சாகமும் தமிழ்நாட்டின் பெருமையை சர்வதேச அளவில் மேலும் உயர்த்திப் பிடித்துள்ளது.
Edited by Siva