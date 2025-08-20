புதன், 20 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 20 ஆகஸ்ட் 2025 (11:18 IST)

திமுகவில் இணைகிறாரா நடிகர் சூர்யா? விஜய்க்கு எதிராக களமிறக்கப்படுவாரா?

நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்து தி.மு.க.வுக்கு ஒரு சவாலாக உருவெடுத்துள்ள நிலையில், அவருக்கு எதிராக நடிகர் சூர்யாவை தி.மு.க. களம் இறக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல்கள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
 
கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே நடிகர் சூர்யா, தி.மு.க.வுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை எடுத்து வருகிறார். குறிப்பாக, அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் அரசுக்கு எதிராக பல கருத்துகளை பதிவு செய்த அவர், தி.மு.க. ஆட்சியில் எந்த ஒரு எதிர்மறையான கருத்தையும் பதிவு செய்யவில்லை. இதனால், அவரது திரைப்படங்கள் தோல்வியை சந்தித்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
 
இந்த சூழ்நிலையில், விஜய்க்கு எதிராக சூர்யாவை அரசியலில் இறக்க தி.மு.க. திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், அவர் விரைவில் தி.மு.க.வில் இணைவார் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. 
 
வரும் 2026ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் மற்றும் சூர்யா ஆகிய இரு நடிகர்களுக்கு இடையே அரசியல் மோதல் உருவாகுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

Edited by Mahendran

தமிழகத்தில் உள்ள 10 இடங்களில் என்.ஐ.ஏ அதிகாரிகள் சோதனை.. என்ன காரணம்?

தமிழகத்தில் உள்ள 10 இடங்களில் என்.ஐ.ஏ அதிகாரிகள் சோதனை.. என்ன காரணம்?தமிழகத்தில் திண்டுக்கல், தென்காசி, கொடைக்கானல் உள்ளிட்ட 10 இடங்களில் என்ஐஏ அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். திருச்சியில் உள்ள அப்சல் கான் என்பவரது வீட்டிலும் சோதனை நடந்து வருகிறது.

எல்லா போன்லயும் நான்தான் இருக்கணும்! கூகிள் செய்த வேலை! - அபராதம் விதித்த ஆஸ்திரேலியா!

எல்லா போன்லயும் நான்தான் இருக்கணும்! கூகிள் செய்த வேலை! - அபராதம் விதித்த ஆஸ்திரேலியா!உலக பிரபலமான கூகிள் நிறுவனம் ஆஸ்திரேலியாவில் செய்த ஒரு வேலை காரணமாக அந்நிறுவனத்திற்கு ரூ.313 கோடி அந்நாட்டு அரசு அபராதம் விதித்துள்ளது.

த்ரிஷ்யம் பட பாணியில் ஒரு கொலை.. மனைவியை கொன்று நாடகமாடிய கணவர் கைது..!

த்ரிஷ்யம் பட பாணியில் ஒரு கொலை.. மனைவியை கொன்று நாடகமாடிய கணவர் கைது..!டெல்லியில், ஒரு 30 வயது பெண், தனது கணவரால் கொடூரமாக கொல்லப்பட்டு, சுடுகாட்டில் புதைக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த கொலை, 'திரிஷ்யம்' திரைப்படத்தின் பாணியில் போல் உள்ளது

மக்கள் குறையை கேட்டு கொண்டிருந்த டெல்லி முதல்வர் மீது தாக்குதல்: மருத்துவமனையில் அனுமதி..!

மக்கள் குறையை கேட்டு கொண்டிருந்த டெல்லி முதல்வர் மீது தாக்குதல்: மருத்துவமனையில் அனுமதி..!டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா இன்று காலை தனது இல்லத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீர்ப்பு கூட்டத்தில் தாக்கப்பட்டதையடுத்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பத்தே நாட்களில் 1500 ரூபாய் குறைந்தது தங்கம் விலை.. இன்னும் குறையுமா?

பத்தே நாட்களில் 1500 ரூபாய் குறைந்தது தங்கம் விலை.. இன்னும் குறையுமா?கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது. கடந்த 10 நாட்களில், ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.1,500க்கும் அதிகமாக குறைந்திருப்பது பொதுமக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com