திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025
Last Modified: திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025 (17:28 IST)

அமைச்சர் துரைமுருகனுக்கு எதிரான சொத்து குவிப்பு வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!

கடந்த 2006 முதல் 2011 வரையிலான தி.மு.க. ஆட்சிக் காலத்தில், வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக அமைச்சர் துரைமுருகன் மற்றும் அவரது மனைவி சாந்தகுமாரி மீது 2011ஆம் ஆண்டு ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கை விசாரித்த வேலூர் நீதிமன்றம், இருவரையும் விடுவித்து உத்தரவிட்டது.
 
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து ஊழல் தடுப்பு மற்றும் ஒழிப்புத் துறை காவல்துறையினர் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், வேலூர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்து, வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்க உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து, இந்த வழக்கு சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டது.
 
இதனை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டது. மேலும், இதுகுறித்து ஊழல் தடுப்பு மற்றும் ஒழிப்புத் துறை பதிலளிக்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளது.
 
திடீரென ஏற்பட்ட பள்ளத்தில் விழுந்த கார்.. அரசு தான் பொறுப்பு என கார் ஓனர் குற்றச்சாட்டு..!

திடீரென ஏற்பட்ட பள்ளத்தில் விழுந்த கார்.. அரசு தான் பொறுப்பு என கார் ஓனர் குற்றச்சாட்டு..!பாட்னா சந்திப்பு ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் கட்டிடம் அருகில், கனமழையின் காரணமாக ஏற்பட்ட ஒரு பள்ளத்தில் ஸ்கார்பியோ கார் கவிழ்ந்தது. இந்த சம்பவத்தில் காரில் பயணித்த அனைவரும் அதிர்ஷ்டவசமாக எந்த காயமுமின்றி உயிர் தப்பினர். இந்நிலையில் காரின் உரிமையாளர் இந்த விபத்துக்கு அரசு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று குற்றஞ்சாட்டியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒரே நாளில் 2வது முறையாக உயர்ந்த தங்கம் விலை.. ரூ.83,000ஐ தாண்டி புதிய உச்சம்..!

ஒரே நாளில் 2வது முறையாக உயர்ந்த தங்கம் விலை.. ரூ.83,000ஐ தாண்டி புதிய உச்சம்..!சென்னையில் தங்கத்தின் விலை ஒரே நாளில் இருமுறை உயர்ந்து புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. இன்று காலை நிலவரப்படி, ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் ரூ.10,360 ஆகவும், ஒரு சவரன் ரூ.82,880 ஆகவும் இருந்தது.

விமானத்தில் நடுவானில் விமானி அறை கதவை திறக்க முயன்ற பயணி.. பெங்களூரில் பரபரப்பு..!

விமானத்தில் நடுவானில் விமானி அறை கதவை திறக்க முயன்ற பயணி.. பெங்களூரில் பரபரப்பு..!பெங்களூருவில் இருந்து வாரணாசிக்கு சென்ற ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானத்தில், பயணி ஒருவர் நடுவானில் விமானியின் அறை கதவை திறக்க முயன்றதால் பதற்றம் ஏற்பட்டது.

பட்டப்பகலில் ஓட ஓட வெட்டி இளைஞர் படுகொலை.. திருச்செந்தூரில் பயங்கரம்.. காதல் விவகாரமா?

பட்டப்பகலில் ஓட ஓட வெட்டி இளைஞர் படுகொலை.. திருச்செந்தூரில் பயங்கரம்.. காதல் விவகாரமா?தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூர் அருகே 30 வயது இளைஞர் மணிகண்டன், இன்று பட்டப்பகலில் வெட்டி கொல்லப்பட்டார். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இன்று காலை உருவாகியது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. 11 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை..!

இன்று காலை உருவாகியது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. 11 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை..!இன்று அதாவது செப்டம்பர் 22 அன்று தமிழகத்தின் 11 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

