  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Supreme Court Petition Filed Against High Court Verdict on Thiruparankundram Temple Deepam Issue
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Friday, 31 July 2026 (11:15 IST)

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் விவகாரம்.. உச்சநீதிமன்றம் சென்ற கோவில் நிர்வாகம்...

திருப்பரங்குன்றம்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (11:15 IST)
google-news
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான விவகாரத்தில், உயர்நீதிமன்ற இரு நீதிபதிகள் அமர்வின் தீர்ப்பை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற அனுமதி வழங்கிய தனி நீதிபதியின் உத்தரவை, இரு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு உறுதி செய்திருந்தது. அந்த உத்தரவை ரத்து செய்யக்கோரி திருப்பரங்குன்றம் கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த முக்கிய வழக்கு உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமார் மற்றும் விபுல் எம்.பஞ்சோலி அமர்வின் முன்பு வரும் ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வர உள்ளது. திருப்பரங்குன்றம் கோயில் விவகாரம் நீண்ட காலமாக பேசப்பட்டு வரும் நிலையில், உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து கோயில் நிர்வாகமே உச்சநீதிமன்றத்தை நாடியிருப்பது அரசியல் மற்றும் ஆன்மீக வட்டாரங்களில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
உச்சநீதிமன்றத்தின் இந்த அமர்வு அளிக்கும் தீர்ப்பு இந்த விவகாரத்தில் திருப்புமுனையாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
 
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ஜனநாயக முறையில் போராட்டம் நடத்த கூட அனுமதி இல்லையா? விஜய் அரசுக்கு திருமாவளவன் கண்டிப்பு..

அமெரிக்கால படிச்சிட்டு வேலை பார்த்தா 95 லட்சம் கொடுக்கணும்!.. அடங்காத டிரம்ப்!...

அமெரிக்கால படிச்சிட்டு வேலை பார்த்தா 95 லட்சம் கொடுக்கணும்!.. அடங்காத டிரம்ப்!...டொனால்ட் டிரம்ப் இரண்டாவது முறை அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக பொறுப்பேற்ற பெண் பல அதிரடியான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார்.

வெவ்வேறு பெயரில் 94 போலி PF கணக்குகள்.. 19.33 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்தவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு..

வெவ்வேறு பெயரில் 94 போலி PF கணக்குகள்.. 19.33 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்தவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு..நோக்கியா நிறுவனத்தின் மும்பை கிளை அலுவலகத்தில் பணியாற்றிய இரண்டு உயர் அதிகாரிகள், ஊழியர் சேமநல நிதி அமைப்பில் இருந்து போலி கணக்குகள் மூலம் சுமார் 19.33 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்துள்ளதாகக் கூறி சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது. சம்பள மேலாண்மைத் தலைவர் காமராஜு முத்தியா மற்றும் ஊதியப் பிரிவுத் தலைவர் வைபவ் வர்மா ஆகியோர் மீது இந்த நடவடிக்கை பாய்ந்துள்ளது.

தமிழக முதல்வர் விஜய் பெங்களூர் வருகை தரும் நாளில் பந்த்.. கன்னட அமைப்புகள் திட்டமா?

தமிழக முதல்வர் விஜய் பெங்களூர் வருகை தரும் நாளில் பந்த்.. கன்னட அமைப்புகள் திட்டமா?தமிழகத்திற்கு காவிரியிலிருந்து தண்ணீர் திறக்க உத்தரவிடப்பட்டதை தொடர்ந்து, கர்நாடகாவில் பதற்றம் அதிகரித்து வருகிறது. மண்டியா, மைசூரு மற்றும் பெங்களூரு போன்ற பகுதிகளில் விவசாயிகள் மற்றும் கன்னட அமைப்புகள் தீவிர போராட்டங்களில் இறங்கியுள்ளனர்.

ஜந்தர் மந்தர் போராட்டம்.. பிரதமர் குறித்து அவதூறு பேச்சு.. 25 வயது பெண் மீது கிரிமினல் வழக்கு...

ஜந்தர் மந்தர் போராட்டம்.. பிரதமர் குறித்து அவதூறு பேச்சு.. 25 வயது பெண் மீது கிரிமினல் வழக்கு...நீட் தேர்வுத் தாள் கசிவுக்கு எதிராக 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' சார்பில் ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது, பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எதிராக அவதூறான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்திய 25 வயது இளம்பெண் ருச்சிகா சிங் மீது டெல்லி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். ஜூலை 23 அன்று அவர் பேசிய பேச்சு பிரதமரின் அலுவலகத்தின் கண்ணியத்தைக் குலைக்கும் வகையிலும், பொது அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையிலும் இருப்பதாகப் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாஜகவில் சேருமாறு என்னை மிரட்டுகிறார்கள்!.. CJP அபீஜித் தீப்கே புகார்..

பாஜகவில் சேருமாறு என்னை மிரட்டுகிறார்கள்!.. CJP அபீஜித் தீப்கே புகார்..சில நாட்களுக்கு முன்பு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி சூர்யகாந்த் ‘இப்போது இளைஞர்கள் கரப்பான் பூச்சிகள் போல இருக்கிறார்கள்’ எனக் கூறினார்.