திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றலாம்.. சிஆர்பிஎஃப் படைகளை பயன்படுத்துங்கள்: சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு..
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் கார்த்திகை தீபத்தன்று ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் தீபம் ஏற்ற உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால அனுமதி வழங்கியுள்ளதுடன், பல கடுமையான நிபந்தனைகளையும் விதித்துள்ளது.
நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமார் மற்றும் விபுல் எம். பஞ்சோலி அடங்கிய அமர்வு, மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து, இந்த ஆண்டு கார்த்திகை தீபத்திருநாளன்று மட்டும் தீபம் ஏற்ற அனுமதி அளித்துள்ளது. வழக்கு விசாரணை முடியும் வரை இந்த உத்தரவு அடுத்த ஆண்டுக்கு பொருந்தாது என்றும், இதை மற்ற வழக்குகளுக்கு முன்மாதிரியாக கொள்ளக் கூடாது என்றும் நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
தீபம் ஏற்றும் குழுவை மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் தேர்வு செய்ய வேண்டும்; கோவில் நிர்வாகிகள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசு அதிகாரிகள் மட்டுமே அந்த இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும். பொதுமக்கள் யாரும் தூண் பகுதிக்கு செல்லவோ, கோஷம் எழுப்பவோ, கும்பல் கூடவோ அனுமதி இல்லை.
காவல் ஆணையர் உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என்றும், தேவைப்பட்டால் சிஆர்பிஎஃப் படைகளை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. வழக்கு ஆவணங்களைத் தாக்கல் செய்ய ஆறு வார கால அவகாசமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.