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தவெக அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு வழக்கு தள்ளுபடி: உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
தமிழக சட்டப்பேரவையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அரசு மீது நடத்தப்பட்ட நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புக்கு எதிரான மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்து அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களை வென்றபோதிலும், ஆட்சி அமைக்க தேவையான தனி பெரும்பான்மையான 118 இடங்களை பெறவில்லை. இதனையடுத்து கடந்த மே 13 ஆம் தேதியன்று சட்டப்பேரவையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது.
இந்த வாக்கெடுப்பின் போது, அதிமுகவில் இருந்து அதிருப்தியடைந்து வெளியேறிய 25 எம்.எல்.ஏ-க்களும் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக கூறி கே.கே. ரமேஷ் என்பவர் ரிட் மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனுவை இன்று விசாரணைக்கு எடுத்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சூர்யகாந்த் மற்றும் வி. மோகனா அமர்வு, வழக்கை முற்றிலுமாக தள்ளுபடி செய்தது. எந்தவித நம்பகமான ஆதாரமும் இல்லாத தெளிவற்ற, தவறான குற்றச்சாட்டுகளை கொண்டதாக இந்த புகார் மனு இருப்பதாக குறிப்பிட்டு நீதிபதிகள் இந்த அதிரடி தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளனர்.
Edited by Siva
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தோல்வி பயத்தால் இடைத்தேர்தலை புறக்கணிக்கிறதா அதிமுக? ஈபிஎஸ்-ஸின் அரசியல் எதிர்காலம் கேள்விக்குறி!
தமிழக அரசியல் களம் தற்போது தவெகவின் அசுர அலை மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகளின் திடீர் திருப்பங்களால் பரபரப்பின் உச்சத்தில் இருக்கும் நிலையில், வரவிருக்கும் சில தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலை அதிமுக முற்றிலுமாக புறக்கணிக்க முடிவு செய்துள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பலத்த யூகங்கள் எழுந்துள்ளன. கடந்த பொதுத்தேர்தலில் ஏற்பட்ட பலத்த அடி மற்றும் தற்போதைய தவெக அலையை எதிர்கொள்ள முடியாமல், "எப்படியும் தோற்றுவிடுவோம்" என்ற அஞ்சும் மனநிலைக்கு அதிமுக தலைமை தள்ளப்பட்டிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.