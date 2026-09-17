தமிழகத்தில் ஜவஹர் நவோதயா வித்யாலயா பள்ளிகள்.. உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு...
தமிழகத்தில் ஜவஹர் நவோதயா வித்யாலயா பள்ளிகளை அமைப்பதற்காக இடங்களை அடையாளம் காணுமாறு தமிழ்நாடு அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது
குமரி மகா சபா தொடர்ந்த வழக்கில், உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை அளித்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பி.வி. நாகரத்னா மற்றும் ஏ.ஜி. மசிஹ் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது
அப்போது, தமிழ்நாட்டில் ஹிந்தி கற்பிக்கப்படக் கூடாது என்ற இறுக்கமான நிலையைத் தமிழ்நாடு அரசு மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தினர் தமிழ்நாடு அரசு தங்களின் மனநிலையை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். தமிழ்நாட்டு மண்ணில் ஹிந்தி கற்பிக்கப்படவே கூடாது என்ற நிலைப்பாடு இருக்கக்கூடாது., உங்கள் மனதிலிருக்கும் இந்த இறுக்கமான நிலையை நீங்கள் தளர்த்திக்கொள்ள வேண்டும்” எனத் தெரிவித்தனர்
நிலத்தை கையகப்படுத்துமாறு கேட்கவில்லை என்றும், இடத்தைக் கண்டறிய மட்டுமே உத்தரவிடுவதாகவும் குறிப்பிட்ட நீதிமன்றம், கடந்த டிசம்பர் 15-ஆம் தேதியிட்ட இடைக்கால உத்தரவை மூன்று மாதங்களுக்குள் செயல்படுத்த வேண்டும் என ஆணையிட்டது
Edited by Siva