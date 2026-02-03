செவ்வாய், 3 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 3 பிப்ரவரி 2026 (12:06 IST)

45 சவரன் நகையை ஒப்படைத்த தூய்மை பணியாளர்!.. வீட்டிற்கு அழைத்து பரிசு கொடுத்த ரஜினி...

rajini
சென்னை திருவல்லிக்கேணி பிள்ளையார் கோவில் தெருவில் வசித்து வருபவர் பத்மா(48). இவர் சென்னை மாநகராட்சியில் தூய்மை பணியாளராக பணியாற்றி வருகிறார். கடந்த மாதம் 11ம் தேதி இவர் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது சாலையில் ஓரமாக ஒரு பை கிடந்ததை பார்த்தார்.. அதை எடுத்து பார்த்த போது அதில் நிறைய நகைகள் இருந்தது.. உடனடியாக அந்த பையை பாண்டிபஜார் காவல் நிலையத்தில் பத்மா ஒப்படைத்தார்.. அதிலிருந்து நகைகள் நங்கநல்லூரில் வசிக்கும் பரமேஸ் என்பவருகு சொந்தமானது என்பதை போலீசார் கண்டுபிடித்தனர் மேலும்.. மேலும், மொத்த நகை 45 பவுன் என சொல்லப்படுகிறது..

நகையே நேர்மையாக ஒப்படைத்த பத்மாவுக்கு போலீஸ் அதிகாரிகள் பாராட்டு தெரிவித்தனர். மேலும் பத்மாவை பாராட்டி தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை வழங்கினார்.. அதோடு தபால் நிலையம் சார்பில் பத்மாவின் புகைப்படத்தோடு அஞ்சல் தலையும் வெளியிடப்பட்டு அவரை கௌரவப்படுத்தப்பட்டது.
rajini

இந்நிலையில் பத்மாவை தனது வீட்டுக்கு நேரில் அழைத்த நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவரின் செயலை பாராட்டியதோடு அவருக்கு தங்கச் சங்கிலி பரிசாக அணிவித்தார்.. இது தொடர்பான புகைப்படம் இணையத்தில் வெளியானது..

இந்தியா கேட்டை விட அழகா ஒன்னு கட்டப்போறேன்!. தம்மட்டம் அடிக்கும் டொனால்ட் டிரம்ப்!..

இந்தியா கேட்டை விட அழகா ஒன்னு கட்டப்போறேன்!. தம்மட்டம் அடிக்கும் டொனால்ட் டிரம்ப்!..அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் சமீப காலமாகவே வரிகளை உயர்த்துவேன் என பல நாடுகளையும் மிரட்டி வருகிறார்..

டிரம்ப் வரிகுறைப்பு எதிரொலி.. 2300 புள்ளிகள் உயர்ந்த சென்செக்ஸ்.. உச்சத்தில் பங்குச்சந்தை..

டிரம்ப் வரிகுறைப்பு எதிரொலி.. 2300 புள்ளிகள் உயர்ந்த சென்செக்ஸ்.. உச்சத்தில் பங்குச்சந்தை..அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இந்தியா மீதான இறக்குமதி வரிகளை குறைப்பதாக அறிவித்ததை தொடர்ந்து, இந்திய பங்குச்சந்தையில் இன்று வரலாறு காணாத எழுச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. வர்த்தக தொடக்கத்திலிருந்தே முதலீட்டாளர்கள் உற்சாகத்துடன் பங்குகளை வாங்கியதால், மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண்ணான சென்செக்ஸ் சுமார் 2300 புள்ளிகளுக்கு மேல் உயர்ந்து 84,062 என்ற வரலாற்று உச்சத்தை தொட்டது. அதேபோல், தேசிய பங்குச்சந்தை நிப்டி 721 புள்ளிகள் உயர்ந்து முதலீட்டாளர்களுக்கு பெரும் லாபத்தை ஈட்டித் தந்தது.

ஆப்பிளின் ஃபோல்டபிள் ஐபோன்.. சாம்சங் நிறுவனத்திற்கு போட்டியா? எப்போது ரிலீஸ்?

ஆப்பிளின் ஃபோல்டபிள் ஐபோன்.. சாம்சங் நிறுவனத்திற்கு போட்டியா? எப்போது ரிலீஸ்?ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் சாம்சங் மற்றும் மோட்டோரோலா நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே மடிக்கக்கூடிய போன்களை அறிமுகம் செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் நிலையில், ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது முதல் 'ஃபோல்டபிள் ஐபோன்' தயாரிப்பில் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளது. நீண்ட கால எதிர்பார்ப்பிற்கு பிறகு, ஆப்பிள் தனது தனித்துவமான வடிவமைப்பில் மடிக்கக்கூடிய திரையை உருவாக்கப் போவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

விஜய்க்கு சி.எம். ஆகணும்!.. மக்களை பத்திலாம் கவலை இல்லை!.. திமுக பதிலடி!...

விஜய்க்கு சி.எம். ஆகணும்!.. மக்களை பத்திலாம் கவலை இல்லை!.. திமுக பதிலடி!...தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் நேற்று தவெக மூன்றாம் ஆண்டு துவக்க விழாவில் பேசிய போது அதிமுக, திமுக இரண்டையும் கடுமையாக விமர்சித்தார் ..

விஜயை பார்த்து திமுக பயப்படுகிறது!.. நிர்மலா சீதாராமன் பேட்டி!..

விஜயை பார்த்து திமுக பயப்படுகிறது!.. நிர்மலா சீதாராமன் பேட்டி!..2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்கள் இருக்கிறது..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com