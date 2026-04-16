வியாழன், 16 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 16 ஏப்ரல் 2026 (09:24 IST)

1 முதல் 9-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கோடை விடுமுறை அறிவிப்பு.. பள்ளி திறக்கப்படும் தேதி என்ன?

தமிழகத்தில் 1 முதல் 9-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு நாளை முதல் கோடை விடுமுறை தொடங்குகிறது. 
 
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளதை முன்னிட்டு, இந்த ஆண்டு தேர்வுகள் வழக்கத்தை விட முன்கூட்டியே நடத்தி முடிக்கப்பட்டுள்ளன. இன்றுடன் முழு ஆண்டுத் தேர்வுகள் நிறைவடையும் நிலையில், நாளை முதல் விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது.
 
விடுமுறைக்கு பிறகு மீண்டும் பள்ளிகள் ஜூன் 1-ஆம் தேதி திறக்கப்படவுள்ளன. கோடை விடுமுறை நாட்களில் மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய ப்பெற்றோர்களுக்கு பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குநர் எஸ். கண்ணப்பன் சில முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளார். 
 
வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதால் மாணவர்கள் நீர்நிலைகளான கடல், ஆறு, ஏரி மற்றும் குளங்களுக்கு சென்று குளிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
 
கோடை வெப்பத்திலிருந்து தற்காத்துக்கொள்ள மாணவர்கள் அதிக அளவு தண்ணீர் அருந்த வேண்டும் 
 
வெளிப்புற விளையாட்டுகளின் போது போதிய பாதுகாப்புடன் இருக்க வேண்டும் 
 
தேர்தல் பணிகள் மற்றும் கோடை வெப்பம் ஆகியவற்றை முன்னிட்டு இந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
 
Edited by Siva

வெளியாகிவிட்டது CBSE 10-ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள்.. மீண்டும் தேர்வு எழுத யார் யாருக்கு அனுமதி?CBSE 2026-ஆம் ஆண்டு முதல் 10-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்காக 'இரண்டு பொதுத்தேர்வு' முறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020ன் பரிந்துரைப்படி, மாணவர்கள் தங்கள் மதிப்பெண்களை மேம்படுத்த இந்த முறை வழிவகுக்கிறது. நேற்று வெளியான முதல் பொதுத்தேர்வு முடிவுகளுக்கு பிறகு, மாணவர்கள் மே மாதம் நடைபெறவுள்ள இரண்டாவது தேர்வில் பங்கேற்கலாம்.

ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கிரெடிட் கார்டுகள் வைத்திருக்கிறீர்களா? என்னென்ன சிக்கல்கள் வரும்?அதிகமான கிரெடிட் கார்டுகளை வைத்திருப்பது தவறல்ல, ஆனால் அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம் என்பதே முக்கியம். கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள் நீங்கள் எத்தனை கார்டுகள் வைத்துள்ளீர்கள் என்பதை விட, உங்கள் கடன் பயன்பாட்டு விகிதத்தை தான் கூர்ந்து கவனிக்கின்றன.

சீனாவிடம் இருந்து சாட்டிலைட் வாங்கிவிட்டது ஈரான்.. இனி அமெரிக்க தளங்கள் மீது துல்லியமான தாக்குதலா?ஈரான் தனது அண்டை நாடுகள் மற்றும் அமெரிக்க நிலைகள் மீதான தாக்குதல்களை துல்லியமாக நடத்த, சீனாவால் தயாரிக்கப்பட்ட அதிநவீன உளவு செயற்கைக்கோளை பயன்படுத்தியதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 'TEE-01B' எனப்படும் இந்த செயற்கைக்கோள், சீன நிறுவனமான 'எர்த் ஐ' மூலம் ஏவப்பட்டு, பின் ரகசியமாக ஈரானின் புரட்சிகர பாதுகாப்புப் படையின் கட்டுப்பாட்டிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

கெடு முடிஞ்சிருச்சு.. இனிமேல் ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க கூடாது.. இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா உத்தரவு..ரஷ்யா மற்றும் ஈரான் மீதான கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதிக்கு வழங்கப்பட்ட தற்காலிக தடையில்லா விலக்கு காலத்தை நீட்டிக்கப்போவதில்லை என அமெரிக்கா அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது. இதனால் இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்கு எரிசக்தி விநியோகத்தில் சிக்கல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

6 மணிக்கு மேல ஆட்டோ ஓடாது!.. சென்னை பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்த விஜய்...தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு செல்லும் தொகுதிகளை விட பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்யும் தொகுதிகள் அதிகமாக இருக்கிறது.

