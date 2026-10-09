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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 9 October 2026 (10:05 IST)

2வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்ட தவெக.. தாராபுரத்தில் அதிமுக முன்னிலை.. அசைக்க முடியாத கோட்டையா?

தமிழக வெற்றிக் கழகம்
Written By: SIVA
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (10:05 IST)
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இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையின் 3-வது சுற்றில் தாராபுரம் தொகுதியில் திடீர் திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆரம்ப கட்டத்தில் முதலிடத்தில் களம் கண்ட தமிழக வெற்றி கழகத்தை பின்னுக்குத் தள்ளி, அதிமுக வேட்பாளர் முன்னிலை பெற்றுள்ளது பிரதான எதிர்க்கட்சிக்கு மிகப்பெரிய புத்துணர்ச்சியைக் கொடுத்துள்ளது. தவெக தலைவர் விஜய் நேரில் வந்து தீவிர பிரச்சாரம் செய்தபோதிலும் தாராபுரத்தில் அதிமுக முந்தியுள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரப்பரப்பை உருவாக்கியுள்ளது.
 
தொடர்ந்து தேர்தல் சரிவைச் சந்தித்து வந்த அதிமுகவுக்கு, தாராபுரத்தில் கிடைத்துள்ள இந்தத் திடீர் முன்னேற்றம் எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமைக்கும் அரசியல் எதிர்காலத்திற்கும் முக்கிய பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. கொங்கு மண்டலத்தின் முக்கியப் பகுதியான தாராபுரத்தில், அதிமுகவின் பாரம்பரிய "இரட்டை இலை" வாக்கு வங்கியும் அடிமட்டக் கட்டமைப்பும் இன்னமும் வலுவாக இருப்பதை இந்த டிரெண்ட் சுட்டிக்காட்டுகிறது.
 
இருப்பினும், 3-வது சுற்று முடிவுகளை வைத்து மட்டுமே தாராபுரம் அதிமுகவின் நிரந்தரக் கோட்டை என்று உறுதி செய்ய முடியாது. வாக்கு வித்தியாசங்கள் மிகக் குறைவாக இருப்பதால், அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் கிராமப்புற வாக்குகள் எண்ணப்படும் போது சூழல் மீண்டும் மாறக்கூடும். மதுராந்தகத்தில் தவெக தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் வேளையில், தாராபுரத்தில் நிலவும் கடும் போட்டி முடிவை சுவாரசியமாக்கியுள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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