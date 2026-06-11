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சென்னை நதிகள் மறுசீரமைப்புக்கு ரூ.7,500 கோடி.. மத்திய நிதி ஒப்புதல்: முதல்வர் விஜய்யின் முயற்சிக்கு மாபெரும் வெற்றி!
தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்களின் தொடர் முயற்சிகளுக்கும் கோரிக்கைகளுக்கும் தற்பொழுது டெல்லி அளவில் மிக பிரம்மாண்டமான வெற்றி கிடைத்துள்ளது. சென்னை மாநகரத்தின் மிக முக்கிய அடையாளங்களான கூவம், அடையாறு நதிகள் மற்றும் பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் ஆகியவற்றை முழுமையாக மறுசீரமைக்கும் சிஎம்ஐயுடிஎம் திட்டங்களுக்காக, மத்திய அரசு முதற்கட்டமாக ரூ.7,500 கோடி நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.
இந்த அதிரடி நிதியுதவி மூலம் சென்னையில் 24 மணி நேரமும் தடையற்ற குடிநீர் விநியோகம், 100 விழுக்காடு முழுமையான கழிவுநீர் உள்கட்டமைப்பு இணைப்பு, நவீன வசதிகளுடன் கூடிய பசுமை நகரங்கள் உருவாக்கம் எனத் தமிழ்நாட்டின் நகர்ப்புற வளர்ச்சி தற்பொழுது ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை நோக்கி நகரத் தொடங்கியுள்ளது.
வெறும் வெற்று முழக்கங்களோடு நின்றுவிடாமல், மத்திய அரசிடம் பேசி மாநிலத்திற்கு தேவையான உரிமைகளையும் நிதியையும் தட்டாமல் பெற்று தருவதுதான் உண்மையான ஆளுமை மிக்க நிர்வாகம் என்பதை முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துள்ளார்.
சாமானிய மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதையே தாரக மந்திரமாக கொண்டு செயல்படும் அவரது தொலைநோக்கு சிந்தனை மற்றும் வளர்ச்சி அரசியலுக்கு கிடைத்துள்ள மற்றுமொரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் இதுவாகும். தமிழ்நாட்டில் தற்பொழுது ஒரு புதிய நிர்வாகப் புரட்சி அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியுள்ளது.
Edited by Siva
கூட்டணியில் யார் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் கவலையில்லை: இடது சாரிகள் விலகியது குறித்து ஆர்.எஸ்.பாரதி
திமுக கூட்டணியில் இருந்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய இடதுசாரி கட்சிகள் அடுத்தடுத்து அதிகாரப்பூர்வமாக விலகுவதாக அறிவித்துள்ளன. இந்த திடீர் அரசியல் நகர்வு தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் மிகப்பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இதுகுறித்து திமுகவின் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி தற்பொழுது அதிரடியான விளக்கம் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.
திமுக ஒரு அரசியல் அனாதை, அதிமுகவை ஈபிஎஸ் அழித்துவிடுவார்: சவுக்கு சங்கர் அதிரடி விமர்சனம்!
பிரபல அரசியல் விமர்சகரான சவுக்கு சங்கர் தற்போதைய தமிழக அரசியல் சூழல் மற்றும் கூட்டணி குழப்பங்கள் குறித்து ஊடகங்களுக்கு அதிரடியான பேட்டி ஒன்றை அளித்துள்ளார். அதில், தமிழகத்தின் ஆளும் கட்சியான திமுக மற்றும் எதிர்க்கட்சியான அதிமுக ஆகியவற்றின் அரசியல் நகர்வுகளை கடுமையாகச் சாடியுள்ளார். குறிப்பாக, அடுத்தடுத்து முக்கிய கட்சிகள் விலகி வருவதால் திமுக ஒரு அரசியல் அனாதையாக மாறி வருவதாக அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
சென்னை நதிகள் மறுசீரமைப்புக்கு ரூ.7,500 கோடி.. மத்திய நிதி ஒப்புதல்: முதல்வர் விஜய்யின் முயற்சிக்கு மாபெரும் வெற்றி!
தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்களின் தொடர் முயற்சிகளுக்கும் கோரிக்கைகளுக்கும் தற்பொழுது டெல்லி அளவில் மிக பிரம்மாண்டமான வெற்றி கிடைத்துள்ளது. சென்னை மாநகரத்தின் மிக முக்கிய அடையாளங்களான கூவம், அடையாறு நதிகள் மற்றும் பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் ஆகியவற்றை முழுமையாக மறுசீரமைக்கும் சிஎம்ஐயுடிஎம் திட்டங்களுக்காக, மத்திய அரசு முதற்கட்டமாக ரூ.7,500 கோடி நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.