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Last Updated : Thursday, 11 June 2026 (17:39 IST)

சென்னை நதிகள் மறுசீரமைப்புக்கு ரூ.7,500 கோடி.. மத்திய நிதி ஒப்புதல்: முதல்வர் விஜய்யின் முயற்சிக்கு மாபெரும் வெற்றி!

தமிழ்நாடு
Publish: Thu, 11 Jun 2026 (17:37 IST) Updated: Thu, 11 Jun 2026 (17:39 IST)
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தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்களின் தொடர் முயற்சிகளுக்கும் கோரிக்கைகளுக்கும் தற்பொழுது டெல்லி அளவில் மிக பிரம்மாண்டமான வெற்றி கிடைத்துள்ளது. சென்னை மாநகரத்தின் மிக முக்கிய அடையாளங்களான கூவம், அடையாறு நதிகள் மற்றும் பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் ஆகியவற்றை முழுமையாக மறுசீரமைக்கும் சிஎம்ஐயுடிஎம்  திட்டங்களுக்காக, மத்திய அரசு முதற்கட்டமாக ரூ.7,500  கோடி நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.
 
இந்த அதிரடி நிதியுதவி மூலம் சென்னையில் 24 மணி நேரமும் தடையற்ற குடிநீர் விநியோகம், 100 விழுக்காடு முழுமையான கழிவுநீர் உள்கட்டமைப்பு இணைப்பு, நவீன வசதிகளுடன் கூடிய பசுமை நகரங்கள் உருவாக்கம் எனத் தமிழ்நாட்டின் நகர்ப்புற வளர்ச்சி தற்பொழுது ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை நோக்கி நகரத் தொடங்கியுள்ளது. 
 
வெறும் வெற்று முழக்கங்களோடு நின்றுவிடாமல், மத்திய அரசிடம் பேசி மாநிலத்திற்கு தேவையான உரிமைகளையும் நிதியையும் தட்டாமல் பெற்று தருவதுதான் உண்மையான ஆளுமை மிக்க நிர்வாகம் என்பதை முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துள்ளார். 
 
சாமானிய மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதையே தாரக மந்திரமாக கொண்டு செயல்படும் அவரது தொலைநோக்கு சிந்தனை மற்றும் வளர்ச்சி அரசியலுக்கு கிடைத்துள்ள மற்றுமொரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் இதுவாகும். தமிழ்நாட்டில் தற்பொழுது ஒரு புதிய நிர்வாகப் புரட்சி அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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Webdunia

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