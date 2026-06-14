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Last Updated : Sunday, 14 June 2026 (11:40 IST)

TASMAC-ல் கூடுதல் விலை..அடுத்த நாளே வேலை போய்டும்.. அமைச்சர் விக்னேஷ் அதிரடி வார்னிங்

டாஸ்மாக்
Publish: Sun, 14 Jun 2026 (11:39 IST) Updated: Sun, 14 Jun 2026 (11:40 IST)
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தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மதுபானக் கடைகளான டாஸ்மாக்கில்  நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட கூடுதலாக பணம் வசூலிக்கப்படுவதாக பொதுமக்கள் மற்றும் நுகர்வோர் தரப்பிலிருந்து தொடர்ந்து பல்வேறு புகார்கள் வந்தவண்ணம் உள்ளன. இந்த சட்டவிரோத கூடுதல் கட்டண வசூலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் அவர்கள் தற்போது மிகக் கடுமையான மற்றும் அதிரடியான எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளார்.
 
டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்பனையாளர்கள் எக்காரணத்தைக் கொண்டும் அரசு அங்கீகரித்த விலைப் பட்டியலைத் தாண்டி ஒரு ரூபாய் கூட கூடுதலாக பெறக் கூடாது என்று அமைச்சர் மிக தெளிவாக உத்தரவிட்டுள்ளார். விதிகளையும் மீறி நுகர்வோர்களிடம் கூடுதல் விலை வசூலிக்கும் ஊழியர்கள் மீது இனி எவ்விதப் பரிதாபமும் காட்டப்படாது என்றும், அத்தகைய முறைகேடுகளில் ஈடுபடுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் 'அடுத்த நாளே வேலை போயிடும்' என்று மிகக் கறாரான வார்னிங்கை அமைச்சர் விக்னேஷ் நேரடியாக முன்வைத்துள்ளார்.
 
அரசு நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டுவரவும், அடிமட்ட அளவில் நடக்கும் லஞ்ச, ஊழல் முறைகேடுகளை வேரோடு ஒழிக்கவும் தவெக அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. அமைச்சரின் இந்த அதிரடி மற்றும் உறுதியான எச்சரிக்கை, முறைகேடுகளில் ஈடுபடும் ஊழியர்கள் மத்தியில் பெரும் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதோடு, நுகர்வோர் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பையும் பாராட்டுதலையும் பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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