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TASMAC-ல் கூடுதல் விலை..அடுத்த நாளே வேலை போய்டும்.. அமைச்சர் விக்னேஷ் அதிரடி வார்னிங்
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மதுபானக் கடைகளான டாஸ்மாக்கில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட கூடுதலாக பணம் வசூலிக்கப்படுவதாக பொதுமக்கள் மற்றும் நுகர்வோர் தரப்பிலிருந்து தொடர்ந்து பல்வேறு புகார்கள் வந்தவண்ணம் உள்ளன. இந்த சட்டவிரோத கூடுதல் கட்டண வசூலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் அவர்கள் தற்போது மிகக் கடுமையான மற்றும் அதிரடியான எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளார்.
டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்பனையாளர்கள் எக்காரணத்தைக் கொண்டும் அரசு அங்கீகரித்த விலைப் பட்டியலைத் தாண்டி ஒரு ரூபாய் கூட கூடுதலாக பெறக் கூடாது என்று அமைச்சர் மிக தெளிவாக உத்தரவிட்டுள்ளார். விதிகளையும் மீறி நுகர்வோர்களிடம் கூடுதல் விலை வசூலிக்கும் ஊழியர்கள் மீது இனி எவ்விதப் பரிதாபமும் காட்டப்படாது என்றும், அத்தகைய முறைகேடுகளில் ஈடுபடுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் 'அடுத்த நாளே வேலை போயிடும்' என்று மிகக் கறாரான வார்னிங்கை அமைச்சர் விக்னேஷ் நேரடியாக முன்வைத்துள்ளார்.
அரசு நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டுவரவும், அடிமட்ட அளவில் நடக்கும் லஞ்ச, ஊழல் முறைகேடுகளை வேரோடு ஒழிக்கவும் தவெக அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. அமைச்சரின் இந்த அதிரடி மற்றும் உறுதியான எச்சரிக்கை, முறைகேடுகளில் ஈடுபடும் ஊழியர்கள் மத்தியில் பெரும் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதோடு, நுகர்வோர் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பையும் பாராட்டுதலையும் பெற்றுள்ளது.
Edited by Siva
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறுகிறதா த.மா.கா? செயற்குழு கூட்டத்தில் அதிரடி விவாதம்!
தமிழக அரசியல் களத்தில் நாளுக்கு நாள் புதிய கூட்டணி கணக்குகளும் வியூகங்களும் அரங்கேறி வரும் சூழலில், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் அவசர மாநில செயற்குழு கூட்டம் தற்போது சென்னையில் மிகவும் விறுவிறுப்பாக தொடங்கியுள்ளது. கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்று வரும் இக்கூட்டத்தில், மாநிலம் முழுவதிலும் இருந்து முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்கள் திரளாக பங்கேற்றுள்ளனர்.
TASMAC-ல் கூடுதல் விலை..அடுத்த நாளே வேலை போய்டும்.. அமைச்சர் விக்னேஷ் அதிரடி வார்னிங்
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மதுபானக் கடைகளான டாஸ்மாக்கில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட கூடுதலாக பணம் வசூலிக்கப்படுவதாக பொதுமக்கள் மற்றும் நுகர்வோர் தரப்பிலிருந்து தொடர்ந்து பல்வேறு புகார்கள் வந்தவண்ணம் உள்ளன. இந்த சட்டவிரோத கூடுதல் கட்டண வசூலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் அவர்கள் தற்போது மிகக் கடுமையான மற்றும் அதிரடியான எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளார்.
தரமுயர்ந்து ஸ்டைலாக மாறிய இலவச மிதிவண்டிகள்: தவெக அரசின் புதிய மைல்கல்!
தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்களின் கல்வி பயணத்தை எளிதாக்கும் வகையில், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெ. ஜெயலலிதா அவர்களால் 'இலவச மிதிவண்டி திட்டம்' முதன்முதலில் தொடங்கிவைக்கப்பட்டது. ஏழை, எளிய அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பெரும் வரப்பிரசாதமாக அமைந்த இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கத் திட்டம், தற்போது தமிழகத்தில் புதியதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக ஆட்சியில் ஒரு மாபெரும் மறுவடிவத்தைப் பெற்றுள்ளது.