கோவை சிறுமி விவகாரம்.. பேட்டி அளித்த பெண் ஐஜி சிரித்தாரா? ஏஐ வீடியோ மூலம் வதந்தியா?
கோவையில் அண்மையில் நடைபெற்ற சிறுமி தொடர்பான விவகாரம் குறித்து பேட்டியளித்த பெண் ஐஜி, அந்த சந்திப்பின் போது சிரித்ததாக சமூக வலைதளங்களில் ஒரு வீடியோ வேகமாக பரவியது. ஆனால், அந்த வீடியோ செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி தவறாக திருத்தப்பட்டது என்பது தற்போது உறுதியாகியுள்ளது. ஒரு உணர்ச்சிகரமான மற்றும் சமூக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சூழலில், இத்தகைய பொய்யான தகவல்களை பரப்புவது பொது அமைதியை குலைக்கும் செயலாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
சமூக வலைதளங்களில் அரசியல் ஆதாயத்திற்காகவும், வதந்திகளை பரப்பி பதற்றத்தை உருவாக்கவும் இதுபோன்ற ஏஐ தொழில்நுட்பத் தவறான பயன்பாடுகள் பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளன.
காவல்துறையின் நம்பகத்தன்மையை குலைக்கும் வகையில் திட்டமிட்டு செய்யப்படும் இத்தகைய கீழ்த்தரமான செயல்களுக்கு எதிராக அரசு கடும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். உண்மை தன்மையை ஆராயாமல் வதந்திகளை பரப்புபவர்கள் மீது உடனடி தலையீடு செய்வது, சமூக ஒற்றுமையை பேணவும், தவறான தகவல்களால் ஏற்படும் குழப்பத்தைத் தவிர்க்கவும் மிகவும் அவசியமாகும்.
தகவல் தொழில்நுட்பத்தை பொறுப்புடன் பயன்படுத்த வேண்டியது ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமை. எடிட் செய்யப்பட்ட வீடியோக்கள் மூலம் காவல்துறையின் மீதான நம்பிக்கையை சிதைக்க முயற்சிப்பது கண்டிக்கத்தக்கது. இத்தகைய வதந்திகள் பரவாமல் தடுக்கவும், சமூகத்தில் நிலவும் தேவையற்ற பதற்றத்தை தணிக்கவும், காவல்துறை மற்றும் சைபர் குற்றப்பிரிவு விழிப்புடன் செயல்பட்டு, இதுபோன்ற கணக்குகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
Edited by Siva
தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளை தூண்டிய நிகழ்வாக, தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் மற்றும் முதல்வர் விஜயின் பதவியேற்பு விழாவில் மு.க. அழகிரியின் மகள் கயல்விழி கலந்துகொண்டது அமைந்துள்ளது. கலைஞரின் குடும்பத்திலிருந்து ஒருவர் இந்த விழாவில் பங்கேற்றது, கோட்டை முதல் டெல்லி வரை பல்வேறு அரசியல் கணக்குகளை மாற்றி அமைத்துள்ளது. விரைவில் கயல்விழி தவெகவில் இணைவார் என்ற தகவல் பரவி வரும் நிலையில், இது மதுரை அரசியலில் மிகப்பெரிய அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் 100 ரூபாய் தரிசன டிக்கெட் விற்பனையில் சுமார் 25 லட்சம் ரூபாய் மோசடி நடைபெற்றிருப்பது பக்தர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அலுவலக உதவியாளர் கட்டுக்கட்டாக பணத்தைப் பதுக்கி வைத்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் நிலையில், இந்த முறைகேட்டில் அவருக்கு மட்டுமே தொடர்பிருப்பதாக கூறப்படுவதை மக்கள் நம்ப மறுக்கின்றனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் உள்ள அம்மா உணவகங்களில் நடைபெறும் முறைகேடுகள் குறித்த செய்திகள், பொதுமக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களின் பசியைப் போக்க உருவாக்கப்பட்ட இந்த உணவகத்தில், சில தனிநபர்களின் சுயலாபத்திற்காக மிகப்பெரிய ஊழல் நடைபெறுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.