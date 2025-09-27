சனி, 27 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: சனி, 27 செப்டம்பர் 2025 (15:18 IST)

தெருவுக்கு எஸ்.வி.சேகரின் தந்தை பெயர்! முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பை எதிர்த்த தெருமக்கள்!

Banners against dmk

நேற்று பல தெருக்களுக்கு புதிய பெயர்களை மாற்றி முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்த நிலையில் பெயர் மாற்றத்திற்கு தெரு மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

 

பல முக்கிய சாலைகள், தெருக்களின் பெயர் சமீபமாக மாற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் நேற்று சென்னையில் உள்ள 5வது ட்ரஸ்ட் க்ராஸ் தெருவிற்கு, பிரபல இயக்குனர், நடிகர் எஸ்.வி.சேகரின் தந்தை எஸ்.வி.வெங்கட்ராமன் பெயரில் ‘வெங்கட்ராமன் சாலை’ என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. இந்த புதிய பெயர் பலகைகளை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார். 

 

ஆனால் இதற்கு அந்த தெருவை சேர்ந்த மக்களிடையே எதிர்ப்பு எழுந்துள்ளதாக தெரிகிறது. இது தொடர்பாக மக்கள் தங்கள் வீட்டு வாசல்களிலும், கேட்களிலும் ”Don't break the Trust. Stop renaming 5th Trust Cross Street” என்ற கண்டன பேனரை தொங்க விட்டிருக்கும் வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

 

Edit by Prasanth.K

மகள் கண் முன்னே கணவனால் கொடூரமாக குத்தி கொலை செய்யப்பட்ட பெண்.. பேருந்து நிலையத்தில் பரபரப்பு..!

மகள் கண் முன்னே கணவனால் கொடூரமாக குத்தி கொலை செய்யப்பட்ட பெண்.. பேருந்து நிலையத்தில் பரபரப்பு..!பெங்களூருவின் சுங்கடக்கட்டே பேருந்து நிலையத்தில், 32 வயதான ரேகா என்ற பெண், தனது 13 வயது மகள் கண் முன்னே, தனது கணவனால் கொடூரமாக கத்தியால் குத்தி கொல்லப்பட்டார்.

கலவரம் செய்தால் மீண்டும் புல்டோசர் தாக்குதல்.. உபி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் எச்சரிக்கை..!

கலவரம் செய்தால் மீண்டும் புல்டோசர் தாக்குதல்.. உபி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் எச்சரிக்கை..!உத்தரப்பிரதேசத்தில் அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிப்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். 'ஐ லவ் முஹம்மது' என்ற பதாகைகள் விவகாரத்தை தொடர்ந்து பரேலியில் நிகழ்ந்த வன்முறை மற்றும் போலீசாருக்கும் உள்ளூர் மக்களுக்கும் இடையே நடந்த மோதலுக்குப் பிறகு, இந்த கடுமையான எச்சரிக்கையை முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் விடுத்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் வக்பு வாரியம் திருத்தி அமைக்கப்படாது! - அமைச்சர் நாசர் உறுதி!

தமிழ்நாட்டில் வக்பு வாரியம் திருத்தி அமைக்கப்படாது! - அமைச்சர் நாசர் உறுதி!சமீபத்தில் மத்திய அரசு புதிய வக்பு வாரிய சட்டத்தை அமல்படுத்திய நிலையில், அதை தமிழகத்தில் நடைமுறைப்படுத்த முடியாது என அமைச்சர் நாசர் தெரிவித்துள்ளார்.

வெளிநாடுகளுக்கு நிதி நிறுத்தம்! ட்ரம்ப்க்கு எதிரான வழக்கில் சாதகமாக வந்த தீர்ப்பு!

வெளிநாடுகளுக்கு நிதி நிறுத்தம்! ட்ரம்ப்க்கு எதிரான வழக்கில் சாதகமாக வந்த தீர்ப்பு!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப், உலக நாடுகளுக்கு பலவற்றிற்கு வழங்கப்படும் நிதியுதவியை நிறுத்தியது தொடர்பான வழக்கில் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ள மறுப்பு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உதடுகள் ஒட்டப்பட்டு வாயில் கல் வைத்து அடைக்கப்பட்ட 19 நாள் குழந்தை.. கல்நெஞ்சம் கொண்ட தாயின் கொடூர செயல்..!

உதடுகள் ஒட்டப்பட்டு வாயில் கல் வைத்து அடைக்கப்பட்ட 19 நாள் குழந்தை.. கல்நெஞ்சம் கொண்ட தாயின் கொடூர செயல்..!ராஜஸ்தான் மாநிலம், பில்வாரா மாவட்டத்தில், உதடுகள் ஒட்டப்பட்டு, வாயில் கல் அடைக்கப்பட்ட நிலையில், 19 நாட்களே ஆன பச்சிளங்குழந்தை காட்டில் கைவிடப்பட்ட கொடூர சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com