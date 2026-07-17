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நடப்பாண்டு முதல் கூடுதலாக 1500 நர்ஸிங் இடங்கள்.. எந்தெந்த மருத்துவ கல்லூரிகளில்?
நடப்பு கல்வி ஆண்டில் கூடுதலாக நர்சிங் படிப்புகளுக்கு இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியாகியுள்ள அறிவிப்பு, மருத்துவத்துறை சார்ந்த உயர்கல்வியை தொடர விரும்பும் மாணவ, மாணவிகளிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் கூடுதலாக 1,500 பி.எஸ்சி நர்சிங்இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், 14 அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் புதிதாக நர்சிங் படிப்புகள் தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் நர்சிங் இடங்களை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசு ஏற்கனவே திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், தற்போது அதற்கான விரிவான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதுவரை தமிழகத்தில் உள்ள ஆறு அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் மட்டுமே மொத்தம் 510 இடங்களுடன் நர்சிங் படிப்புகள் வழங்கப்பட்டு வந்தன. இந்த நிலையில், நடப்பு கல்வி ஆண்டு முதல் வேலூர், திருவண்ணாமலை, தர்மபுரி, திருநெல்வேலி, திருச்சி, நாமக்கல் ஆகிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் புதிய நர்சிங் படிப்புகள் தொடங்கப்பட உள்ளன.
அதேபோல, கள்ளக்குறிச்சி, திருவள்ளூர், கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட 14 மாவட்ட அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளிலும் இந்த நர்சிங் படிப்பு புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. அரசின் இந்த அதிரடி மற்றும் பயனுள்ள அறிவிப்பு, ஏழை மற்றும் நடுத்தர குடும்பங்களைச் சேர்ந்த நர்சிங் பயில விரும்பும் மாணவ, மாணவிகளுக்குப் பெரும் வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளதால் பரவலான வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
Edited by Siva
வெயிலின் கொடுமை: ஏடிஎம் மையத்தை படுக்கையறையாக்கிய நபர்
யாராவது கட்சியை விட்டு போறதா இருந்தா ஜூலை 21க்குள் போயிடுங்க: மம்தா பானர்ஜி
மேற்கு வங்க முன்னாள் முதலமைச்சரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி, ஜூலை 21ஆம் தேதி வரவிருக்கும் தியாகிகள் தின பேரணிக்கு முன்பாக கட்சியை விட்டு வெளியேற விரும்புபவர்கள் தாராளமாக வெளியேறலாம் என்று ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் நேரலையில் பேசிய வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
1,600 செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி.. மாஸ் காட்ட போகும் ரிலையன்ஸ் ஜியோ...
மத்திய அரசின் விண்வெளி ஒழுங்குமுறை ஆணையமான இன்-ஸ்பேஸ், ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனத்தின் மெகா திட்டத்திற்கு அதிரடியாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவரான முகேஷ் அம்பானியின் செயற்கைக்கோள் மூலமான இணைய சேவை வழங்கும் முயற்சிக்கு, விண்வெளியில் சுமார் 1,600 செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு மத்திய அரசு தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அனுமதி வழங்கியுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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பழனி கோயில் நிலம் முறைகேடு விவகாரம்: நிலத்தை விற்ற, வாங்கியவர்கள் தலைமறைவு..
பழனி முருகன் கோவிலுக்கு சொந்தமான பல நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நில விவகாரம் தொடர்பான செய்திகள் அண்மைக்காலமாக தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இந்த நிலையில், இந்த நிலத்தை முறைகேடாக விற்றவர்கள் மற்றும் வாங்கியவர்கள் தற்போது தலைமறைவாக இருப்பதாக வழக்கை விசாரித்து வரும் சிபிசிஐடி பிரிவு காவல்துறை அதிரடி தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.