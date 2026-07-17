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  4. Standard Boost for Medical Aspirants as TN Government Adds 1500 B.Sc Nursing Seats
Written By Webdunia
Last Updated : Friday, 17 July 2026 (14:19 IST)

நடப்பாண்டு முதல் கூடுதலாக 1500 நர்ஸிங் இடங்கள்.. எந்தெந்த மருத்துவ கல்லூரிகளில்?

நர்சிங் படிப்பு
Written By: Webdunia
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (14:19 IST)
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நடப்பு கல்வி ஆண்டில் கூடுதலாக நர்சிங் படிப்புகளுக்கு இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியாகியுள்ள அறிவிப்பு, மருத்துவத்துறை சார்ந்த உயர்கல்வியை தொடர விரும்பும் மாணவ, மாணவிகளிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் கூடுதலாக 1,500 பி.எஸ்சி நர்சிங்இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், 14 அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் புதிதாக நர்சிங் படிப்புகள் தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் நர்சிங் இடங்களை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசு ஏற்கனவே திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், தற்போது அதற்கான விரிவான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதுவரை தமிழகத்தில் உள்ள ஆறு அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் மட்டுமே மொத்தம் 510 இடங்களுடன் நர்சிங் படிப்புகள் வழங்கப்பட்டு வந்தன. இந்த நிலையில், நடப்பு கல்வி ஆண்டு முதல் வேலூர், திருவண்ணாமலை, தர்மபுரி, திருநெல்வேலி, திருச்சி, நாமக்கல் ஆகிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் புதிய நர்சிங் படிப்புகள் தொடங்கப்பட உள்ளன.
 
அதேபோல, கள்ளக்குறிச்சி, திருவள்ளூர், கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட 14 மாவட்ட அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளிலும் இந்த நர்சிங் படிப்பு புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. அரசின் இந்த அதிரடி மற்றும் பயனுள்ள அறிவிப்பு, ஏழை மற்றும் நடுத்தர குடும்பங்களைச் சேர்ந்த நர்சிங் பயில விரும்பும் மாணவ, மாணவிகளுக்குப் பெரும் வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளதால் பரவலான வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
 
Edited by Siva

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