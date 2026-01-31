சனி, 31 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : சனி, 31 ஜனவரி 2026 (14:54 IST)

எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் முதலமைச்சராகும் வாய்ப்பே இல்லை.. முதல்வர் ஸ்டாலின்

தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் உரையாற்றும்போது, வரவிருக்கும் தேர்தலில் திமுக மீண்டும் அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைத் தக்கவைக்கும் என்று மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்தார். 
 
எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் முதலமைச்சராகும் வாய்ப்பே இல்லை என்று குறிப்பிட்ட அவர், அதிமுக ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்ட பல திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படாமல் போனதை சுட்டிக்காட்டினார். ஆனால், திமுக அரசு சொன்ன வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றியது மட்டுமின்றி, சொல்லாத பல முத்திரை திட்டங்களையும் செயல்படுத்தியுள்ளதாக அவர் பெருமிதம் கொண்டார்.
 
குறிப்பாக, அரசு ஊழியர்களின் 22 ஆண்டுகால கோரிக்கையான பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை தற்போதைய அரசு சாத்தியமாக்கியுள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். "மனமிருந்தால் மார்க்கமுண்டு" என்பதற்கு ஏற்ப, மற்றவர்களால் முடியாது என்று சொல்லப்பட்டதை திமுக செய்து காட்டியுள்ளதாக அவர் கூறினார்.
 
 'திராவிட மாடல் 2.0' ஆட்சியின் கீழ் மேலும் பல கனவுத் திட்டங்களை நிறைவேற்ற தயாராக இருப்பதாகவும், மக்களின் முகத்தில் தெரியும் மகிழ்ச்சியே தனக்கு மிகப்பெரிய ஊக்கம் என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் சிவகங்கையில் சூளுரைத்தார்.
 
Edited by Siva

விஜயை பற்றி பேச பழனிச்சாமிக்கு தகுதியில்லை!.. போட்டு பொளந்த செங்கோட்டையன்!..

விஜயை பற்றி பேச பழனிச்சாமிக்கு தகுதியில்லை!.. போட்டு பொளந்த செங்கோட்டையன்!..சமீபத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அதிமுக பொதுச்செயலாளர் மற்றும் எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி விஜயை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்..

ஊழல் கட்சி.. வாரிசு அரசியல்.. இந்து விரோத கட்சி!.. ஸ்டாலினின் பதில் இதுதான்!...

ஊழல் கட்சி.. வாரிசு அரசியல்.. இந்து விரோத கட்சி!.. ஸ்டாலினின் பதில் இதுதான்!...1952ம் வருடம் முதல் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து மூன்று முறை காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்த நிலையில் அண்ணாவால் துவங்கப்பட்ட திமுக 1967 ஆட்சிக்கு வந்தது.

காங்கிரஸுக்காக காத்திருக்கும் திமுக, தவெக, பாமக!.. நடப்பது என்ன?....

காங்கிரஸுக்காக காத்திருக்கும் திமுக, தவெக, பாமக!.. நடப்பது என்ன?....தமிழகத்தில் 1952ம் வருடம் முதல் சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது.. அப்போது முதல் மூன்று சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்று ஆட்சியில் இருந்தது..

கோர்ட்டு.. கேஸு!.. புது டீமை களமிறக்கிய தவெக தலைவர் விஜய்!...

கோர்ட்டு.. கேஸு!.. புது டீமை களமிறக்கிய தவெக தலைவர் விஜய்!...ஒரு அரசியல் கட்சி நடத்துவது என்பது சாதாரணமில்லை.. அதுவும் 50 வருடங்களாக தமிழகத்தை ஆண்டு வரு அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளையும் எதிர்த்து அரசியல் செய்வது என்பது சாதாரண விஷயம் இல்லை..

பாஜக கொடுக்கும் அழுத்தம் விஜய்க்கு அனுதாப அலையாக மாறுகிறதா?

பாஜக கொடுக்கும் அழுத்தம் விஜய்க்கு அனுதாப அலையாக மாறுகிறதா?தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் நடிகர் விஜய்க்கு தற்போது அரசியல் மற்றும் சினிமா என இருமுனைகளிலும் கடுமையான நெருக்கடிகள் கொடுக்கப்பட்டு வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

