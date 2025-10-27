திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025 (13:11 IST)

தமிழகத்தில் SIR என்பது ஒரு சதிவேலை.. தொண்டர்களுக்கு கடிதம் எழுதிய முதல்வர் ஸ்டாலின்..!

தமிழகத்தில் SIR என்பது ஒரு சதிவேலை.. தொண்டர்களுக்கு கடிதம் எழுதிய முதல்வர் ஸ்டாலின்..!
தமிழகத்தில் நடைபெறவுள்ள வாக்காளர் பட்டியல் 'சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணி' (SIR) என்பது, உழைக்கும் மக்கள், தாழ்த்தப்பட்டோர், சிறுபான்மையினர் மற்றும் பெண்களின் வாக்களிக்கும் உரிமையை பறிக்கும் சதி வலை என்று தி.மு.க. தலைவர் மற்றும் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
 
தி.மு.க. தொண்டர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில், 2026 தேர்தலை இலக்காக கொண்டு பா.ஜ.க.வும் அ.தி.மு.க.வும் கூட்டுச் சதி செய்வதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார். பீகாரில் 65 இலட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டதை அவர் சுட்டிக்காட்டி, இத்தகைய கணக்கு தமிழகத்தில் பலிக்காது என்று உறுதியளித்தார்.
 
தி.மு.க., இத்தகைய ஜனநாயக விரோத நடவடிக்கைகளை சட்டரீதியாகவும் களத்திலும் எதிர்கொள்ளும் என்று ஸ்டாலின் தெரிவித்தார். மேலும், இந்த சதியை முறியடிக்கவும், தொண்டர்களை விழிப்புணர்வுக் காவலர்களாக செயல்படவும் அறிவுறுத்தியும், அக்டோபர் 28-ம் தேதி மாமல்லபுரத்தில் 'எனது வாக்குச்சாவடி – வெற்றியின் வாக்குச்சாவடி' என்ற தலைப்பில் பயிற்சி மாநாடு நடைபெறும் என்றும் அறிவித்தார்.
 
அ.தி.மு.க. தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி மழையிலும் அரசியல் இலாபம் தேடுவதாக அவர் விமர்சித்தார்.
 
Edited by Siva
 

இது எவ்வளவு பெரிய பிரச்சினை? தெருநாய்கள் விவகாரம்! அலட்சியம் காட்டிய தமிழக அரசுக்கு உச்சநீதீமன்றம் கண்டனம்!

இது எவ்வளவு பெரிய பிரச்சினை? தெருநாய்கள் விவகாரம்! அலட்சியம் காட்டிய தமிழக அரசுக்கு உச்சநீதீமன்றம் கண்டனம்!தெருநாய்கள் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தில் பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்யாத மாநிலங்களுக்கு உச்சநீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

எவ்வளவு மழை வந்தாலும் தாக்குப்பிடிப்போம்! வடசென்னையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட உதயநிதி உறுதி!

எவ்வளவு மழை வந்தாலும் தாக்குப்பிடிப்போம்! வடசென்னையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட உதயநிதி உறுதி!சென்னையில் கனமழைக்கான ஆரஞ்சு அலெர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மழையை தாக்குப்பிடிக்கும் வகையில் அரசு செயல்பட்டு வருவதாக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

சீன கடலில் அடுத்தடுத்து விழுந்த அமெரிக்க விமானம், ஹெலிகாப்டர்.. என்ன நடந்தது?

சீன கடலில் அடுத்தடுத்து விழுந்த அமெரிக்க விமானம், ஹெலிகாப்டர்.. என்ன நடந்தது?தென் சீனக் கடற்பகுதியில் யுஎஸ்எஸ் நிமிட்ஸ் விமானம் தாங்கி கப்பலில் இருந்து இயக்கப்பட்ட அமெரிக்க கடற்படையின் ஒரு போர் விமானமும் ஒரு ஹெலிகாப்டரும் அரை மணி நேர இடைவெளியில் அடுத்தடுத்து விபத்துக்குள்ளாகி கடலில் விழுந்தன.

தெருநாய்கள் விவகாரம்: அனைத்து மாநில தலைமை செயலாளர்களும் ஆஜராக உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு..

தெருநாய்கள் விவகாரம்: அனைத்து மாநில தலைமை செயலாளர்களும் ஆஜராக உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு..நாட்டில் நிலவி வரும் தெரு நாய்கள் பிரச்சனை தொடர்பான வழக்கில், தமிழகம் உள்ளிட்ட அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமை செயலாளர்களும் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருச்செந்தூரில் இன்று சூரசம்ஹாரம்: திரண்டுள்ள லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள்!

திருச்செந்தூரில் இன்று சூரசம்ஹாரம்: திரண்டுள்ள லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள்!புகழ்பெற்ற திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் கந்தசஷ்டி திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சூரசம்ஹாரம் இன்று நடைபெறுகிறது. இந்த சிறப்பு நிகழ்வை காண லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கோயிலில் குவிந்த வண்ணம் உள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com