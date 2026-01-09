வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026 (17:59 IST)

உங்க கனவ சொல்லுங்க, அதை திட்டமாக திராவிட மாடல் ஆட்சி மாற்றும்: முதல்வர் ஸ்டாலின்

MK Stalin
தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், "உங்க கனவ சொல்லுங்க" என்ற புதிய மக்கள் தொடர்பு திட்டத்தை அறிவித்துள்ளார். மக்களின் தேவைகளை கேட்டு, அவற்றை திட்டங்களாக மாற்றுவதே திராவிட மாடல் ஆட்சியின் நோக்கம் என குறிப்பிட்டுள்ள அவர், இதற்காக தனிக்குழுக்கள் மக்களின் வீடு தேடி வரும் என தெரிவித்துள்ளார். 
 
2030-ஆம் ஆண்டிற்குள் மக்களின் கனவுகளை நனவாக்க தான் பாடுபடுவேன் என்றும், இதுவே தனது வாக்குறுதி என்றும் அவர் உறுதி அளித்துள்ளார்.
 
இந்தத் திட்டம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு மக்களுடன் நேரடியாக உரையாடும் ஒரு முயற்சியாக பார்க்கப்படுகிறது. தனிநபர்களின் கனவுகள் நனவானால், அது ஒட்டுமொத்தத் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கான கனவாக மாறும் என்ற கருத்தை அவர் முன்வைத்துள்ளார். 
 
நவீன தொழில்நுட்பம் மற்றும் நேரடி பயணங்கள் மூலம் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பெற்று, அதனை அடுத்த ஐந்தாண்டு கால வளர்ச்சிக்கான திட்ட அறிக்கையாக  மாற்ற திமுக திட்டமிட்டுள்ளது. முதலமைச்சரின் இந்த அறிவிப்பு சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
 
Edited by Mahendran

2026 தேர்தல் முடிவு தொங்கு சட்டமன்றம் தான்.. அடித்து கூறும் அரசியல் விமர்சகர்கள்..!

2026 தேர்தல் முடிவு தொங்கு சட்டமன்றம் தான்.. அடித்து கூறும் அரசியல் விமர்சகர்கள்..!2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் தமிழக வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத ஒரு திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும், எந்த கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காமல் 'தொங்கு சட்டமன்றம்' அமையவே அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் அரசியல் விமர்சகர்கள் அடித்து கூறுகின்றனர்.

சென்னையில் நாளை பள்ளிகள் செயல்படும்.. முதன்மை கல்வி அலுவலர் அறிவிப்பு

சென்னையில் நாளை பள்ளிகள் செயல்படும்.. முதன்மை கல்வி அலுவலர் அறிவிப்புசென்னையில் நாளை அனைத்து பள்ளிகளும் வழக்கம்போல செயல்படும் என்று மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

டெல்லி போய்விட்டு வந்ததும் இன்னொரு மாநாடு.. சென்னையில் நடத்த விஜய் திட்டமா?

டெல்லி போய்விட்டு வந்ததும் இன்னொரு மாநாடு.. சென்னையில் நடத்த விஜய் திட்டமா?தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய், கரூரில் ஏற்பட்ட விபத்து தொடர்பான சிபிஐ விசாரணைக்காக ஜனவரி 12-ம் தேதி டெல்லி செல்லவிருக்கிறார். இந்த சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளை முடித்துவிட்டு சென்னை திரும்பியதும், தனது கட்சியின் அடுத்த பிரம்மாண்ட மாநில மாநாட்டை சென்னையில் நடத்த அவர் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இத பண்ணா உடனே சென்சார் சர்ட்டிபிகேட்!.. விஜய்க்கு வந்த அழுத்தம்?!.. கசியும் தகவல்!...

இத பண்ணா உடனே சென்சார் சர்ட்டிபிகேட்!.. விஜய்க்கு வந்த அழுத்தம்?!.. கசியும் தகவல்!...விஜயின் ஜனநாயகன் தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காத காரணத்தினால் இன்று வெளியாகவில்லை. எனவே படத்தின் ரிலீஸ் தேதியும் தள்ளிவைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

லேட்டஸ்ட் கருத்துக்கணிப்பு.. விஜய்க்கு 30-45 சதவீதம் வாக்குகளா? ஒரே தேர்தலில் 2 திராவிட கட்சிகளும் தோல்வியா?

லேட்டஸ்ட் கருத்துக்கணிப்பு.. விஜய்க்கு 30-45 சதவீதம் வாக்குகளா? ஒரே தேர்தலில் 2 திராவிட கட்சிகளும் தோல்வியா?2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு வெளியாகியுள்ள சமீபத்திய கருத்துக்கணிப்புகள் தமிழக அரசியலில் மிகப்பெரிய நிலநடுக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' சுமார் 30% முதல் 45% வரையிலான வாக்குகளை பெற வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுவது, திராவிட கட்சிகளிடையே கலக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது.

