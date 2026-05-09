சனி, 9 மே 2026
  செய்திகள்
  த‌மிழக‌ம்
Last Updated : சனி, 9 மே 2026 (09:21 IST)

இதுவரை கவர்னரிடம் இருந்து அழைப்பு இல்லை.. இனிமேலும் அழைப்பு வர வாய்ப்பில்லையா?

vijay thiruma
தமிழக சட்டப்பேரவையில் தனக்கு தேவையான பலம் இருப்பதாக ஆளுநரிடம் முறையிட்ட பிறகும், தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய்க்கு ஆட்சி அமைக்க இன்னும் அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை. 
 
பொதுத்தேர்தலில் 108 இடங்களை கைப்பற்றிய தவெக-விற்கு, காங்கிரஸ் மற்றும் இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் என மொத்தம் 9 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு கடிதங்கள் மட்டுமே தற்போது கைவசம் உள்ளன. இதனால் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கத் தேவையான 118 என்ற எண்ணிக்கையை எட்டுவதில் இழுபறி நீடிக்கிறது. 
 
குறிப்பாக, ஆதரவு தருவதாக உறுதியளித்த விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ கடிதத்தை வழங்காதது விஜய்க்குப் பெரும் பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது.
 
விஜய் மூன்றாவது முறையாக ஆளுநரைச் சந்தித்துத் தற்போதைய ஆதரவு கடிதங்களைச் சமர்ப்பித்த போதிலும், ஆளுநர் மாளிகை மௌனம் காத்து வருகிறது. விசிக-வின் கடிதம் கிடைத்த பிறகே அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து ஆளுநர் முடிவெடுப்பார் என தெரிகிறது. 
 
Edited by Siva

