கொள்கை பேசி என்ன சாதித்தோம்? தவெக ஆதரவு வாட்ஸ்அப் மெசேஜை அம்பலப்படுத்திய காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஸ்ரீநிதி!
தமிழகத்தில் தவெக கூட்டணி அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் பங்கேற்றுள்ள சூழலில், ஆளுங்கூட்டணிக்குள்ளே நிலவி வரும் உட்கட்சி மோதல்கள் மற்றும் சலசலப்புகள் தற்போதைய எக்ஸ் தள பதிவுகளால் மீண்டும் வெட்டவெளிச்சமாகியுள்ளது.
சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் கோவை சிங்காநல்லூர் தொகுதியின் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளராக களம் கண்ட ஸ்ரீநிதி வெங்கடேசன், தனது சமூக வலைத்தப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த முக்கிய பிரமுகர் ஒருவர் தனக்கு அனுப்பிய வாட்ஸ்அப் மெசேஜை அவர் பகிரங்கமாக ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
அந்த மெசேஜில், "தவெகவிற்கு எதிராக ஏன் தொடர்ந்து பதிவிடுகிறீர்கள்? கொஞ்சமாவது அமைதியாக இருங்கள். இத்தனை காலமாக கொள்கை பேசி நாம் சாதித்தது என்ன? தற்போதைய தவெக அரசில் வாரியத்தலைவர் அல்லது வாரிய உறுப்பினர் என ஏதாவது ஒரு அரசு பதவியை பெற முயற்சி செய்யுங்கள்" என்று ஸ்ரீநிதிக்கு அறிவுரை கூறப்பட்டுள்ளது.
இதனை பகிர்ந்துள்ள ஸ்ரீநிதி வெங்கடேசன், பதவிக்காக கொள்கைகளை அடகு வைக்க துணியும் சொந்த கட்சியினரின் சுயநல போக்கை மிக கடுமையாக விமரிசித்துள்ளார். தவெகவின் அரசியல் நகர்வுகளை விமர்சிக்கும் காங்கிரஸ் தலைவர்களை பதவி ஆசை காட்டி முடக்க நினைக்கும் இத்தகைய ரகசிய பேச்சுக்கள் ஆளுங்கூட்டணியில் பெரும் விரிசலை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
Edited by Siva