தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் விரைவில் பேச்சுவார்த்தை: இலங்கை மீன்வளத்துறை அமைச்சர்
தமிழக மீனவர்கள் எதிர்கொள்ளும் எல்லை தாண்டிய மீன்பிடிப் பிரச்சனைகள் மற்றும் கைது நடவடிக்கைகளுக்கு நிரந்தரத் தீர்வு காணும் வகையில், தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களுடன் விரைவில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளதாக இலங்கை மீன்வளத்துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். இந்தப் புதிய நகர்வு இரு நாட்டு மீனவர்களிடையே நிலவும் நீண்ட காலப் பதற்றத்தைத் தணிக்கும் ஒரு முக்கிய முயற்சியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் அவ்வப்போது கைது செய்யப்படுவதும், அவர்களது வாழ்வாதாரமான படகுகள் பறிமுதல் செய்யப்படுவதும் தொடர்கதையாக உள்ளது. இந்தப் பிரச்சனை குறித்து தமிழக அரசு தொடர்ந்து மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து வரும் நிலையில், தற்போது இலங்கை அமைச்சரே நேரடியாக முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் பேச விருப்பம் தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தப் பேச்சுவார்த்தையில் மீனவர்களின் எல்லைக் கட்டுப்பாடு, பாரம்பரிய மீன்பிடி உரிமைகள் மற்றும் சிறைபிடிக்கப்பட்ட மீனவர்களின் விடுதலை குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு, முதலமைச்சர் விஜய்யின் நிர்வாகம் செயல்பாட்டுக்கு வந்த பிறகு, அண்டை நாடுகளுடன் சுமுகமான உறவைப் பேணவும், மீனவர் நலனைப் பாதுகாக்கவும் எடுக்கப்படும் இந்த முயற்சி சர்வதேச அளவில் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது. இரு தரப்புக்கும் பாதிப்பில்லாத ஒரு சுமூகமான உடன்படிக்கை எட்டப்பட்டால், அது ஆயிரக்கணக்கான மீனவக் குடும்பங்களின் வாழ்வில் புதிய ஒளியை ஏற்றும்.
Edited by Siva
தேசிய அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அவர்கள் தார்மீகப் பொறுப்பேற்று விளக்கம் அளித்துள்ளார். வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக மே 3-ஆம் தேதி நடந்த தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு, மறு தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த முக்கியமான விளக்கம் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், மாநிலத்தின் முதுகெலும்பாகத் திகழும் வேளாண் துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் குறித்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று விரிவான ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் காவிரி நதிநீர் விவகாரம், மேகதாது அணை விவகாரங்கள் மற்றும் ஜூன் 12-ம் தேதி மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறப்பது போன்ற முக்கிய முடிவுகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.