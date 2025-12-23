வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க சிறப்பு முகாம்கள்: தேதியை அறிவித்த தேர்தல் ஆணையம்..!
தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கம் மற்றும் திருத்தங்களுக்கான சிறப்பு முகாம்கள் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, வரும் டிசம்பர் 27, 28 மற்றும் ஜனவரி 3, 4 ஆகிய சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அந்தந்த வாக்குச்சாவடி மையங்களில் இந்த முகாம்கள் நடைபெறவுள்ளன.
சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட வரைவு பட்டியலில், தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 97.37 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் சென்னை மாவட்டத்தில் மட்டும் 14.25 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இறந்தவர்கள் மற்றும் தொகுதி மாறியவர்கள் அதிகளவில் நீக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தகுதியுள்ள வாக்காளர்கள் விடுபட்டிருந்தால் இந்த முகாம்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
புதிதாக 18 வயது பூர்த்தியானவர்கள் படிவம் 6 மூலமாகவும், பெயர் நீக்கத்திற்கு படிவம் 7 மற்றும் திருத்தங்களுக்கு படிவம் 8 ஆகியவற்றை அந்தந்த மையங்களிலேயே பெற்று சமர்ப்பிக்கலாம். ஜனவரி மாதம் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட உள்ளதால், பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பை தவறவிடாமல் தங்கள் விவரங்களை சரிபார்த்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
Edited by Mahendran