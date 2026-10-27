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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 27 October 2026 (08:32 IST)

சிறப்பு டெட் தேர்வு எப்போது? தேதிஐ அறிவித்த ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம்

டெட் தேர்வு
Written By: SIVA
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (08:32 IST)
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பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கான சிறப்பு டெட்  தேர்வு வரும் டிசம்பர் 20-ஆம் தேதி நடைபெறும் என ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ளது. அன்றைய தினம் காலை பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான தாள்-2 தேர்வும், பிற்பகலில் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கான தாள்-1 தேர்வும் ஒரே நாளில் நடைபெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தேர்வுக்கு அக்டோபர் 27 முதல் நவம்பர் 19-ஆம் தேதி வரை www.trb.tn.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
முன்னதாக கடந்த ஜூலை மாதம் நடத்தப்பட்ட சிறப்பு டெட் தேர்வில் தோல்வியடைந்த ஆசிரியர்களுக்காக தற்போதைய இந்த மறுதேர்வு நடத்தப்படுகிறது. இதற்கிடையே, ஒரே நாளில் இரண்டு தேர்வுகளும் நடத்தப்படுவதால் தேர்வெதும் எழுதும் ஆசிரியர்களுக்குச் சிரமம் ஏற்படும் என்பதால் தேதிகளை மாற்றியமைக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியர் மன்றம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. 
 
இதனிடையே, பொது டெட் தேர்வு எப்போது நடத்தப்படும் என்று எதிர்பார்த்து சுமார் 3 லட்சம் பி.எட் மற்றும் ஆசிரியர் பயிற்சி முடித்த பட்டதாரிகள் காத்திருக்கும் நிலையில், அதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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