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Written By SIVA SIVA

பட்டாசு வெடித்து ரீல்ஸ் எடுத்ததை தட்டிக் கேட்ட சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளர் அடித்து கொலை: 4 பேர் கைது!

தேனி கொலை
Written By: SIVA
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (07:00 IST)
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தேனி மாவட்டத்தில் நடுரோட்டில் சாலையை மறித்து பட்டாசு வெடித்து சமூக வலைதளத்திற்காக வீடியோ எடுத்த கும்பலை தட்டிக்கேட்ட சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளர் செந்தில்குமார் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
தேனி பகுதியில் சிலர் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் சாலையின் நடுவே நின்றுகொண்டு பட்டாசு வெடித்து ரீல்ஸ் வீடியோ எடுத்துள்ளனர். அப்ப வழியாக வந்த சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளர் செந்தில்குமார், அவர்களின் இந்த அத்துமீறலை வன்மையாக கண்டித்து தடுத்துள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த கும்பல், காவலர் செந்தில்குமாரை கடுமையாக தாக்கியுள்ளது. இதில் பலத்த காயமடைந்த அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
 
இந்த கொடூர சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு, உடனடியாக தொடர்புடைய 4 பேரை பிடித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்காக நின்ற காவல்துறை அதிகாரிக்கே சாலையில் நடந்த இந்த தாக்குதல் சம்பவம் தமிழகத்தில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குற்றவாளிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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