அன்பில் மகேஷ்க்கு 2 நாள் போலீஸ் காவல்.. சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் அனுமதி..
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் மற்றும் அனுமதி பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி 400 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் லஞ்சம் பெற்றதாகப் பதியப்பட்ட ஊழல் வழக்கில், திமுக முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ், முன்னாள் எம்எல்ஏ முத்துக்குமார் மற்றும் மேலாளர் சரவணன் ஆகியோரை இரண்டு நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது.
இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள மூவரையும் ஒரே நேரத்தில் வைத்து விசாரிக்க வேண்டும் என மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர். வசூலிக்கப்பட்ட பணம் யாருக்குச் சென்றடைந்தது என்பது குறித்து மூவரிடமும் இணைந்து விசாரணை நடத்த வேண்டியது அவசியம் எனப் போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனை விசாரித்த நீதிபதி சத்தியமூர்த்தி, இன்று உத்தரவு பிறப்பித்தார். அதன்படி, மூவரையும் இரண்டு நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஊழல் வழக்கு மற்றும் போலீஸ் காவல் விசாரணை தமிழ்நாடு அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.