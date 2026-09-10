வினாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகை தொடர் விடுமுறை.. சிறப்பு பேருந்துகளுக்கு தமிழக அரசு ஏற்பாடு...
வினாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் தொடர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டதை ஒட்டி, பொதுமக்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு தடையின்றி பயணம் செய்ய ஏதுவாக சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதாகத் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் அறிவித்துள்ளது. பொதுவாகவே பண்டிகை மற்றும் விசேஷ நாட்களில் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், பயணிகளின் வசதிக்காக கூடுதல் பேருந்துகளை இயக்குவது அரசின் வாடிக்கையாகும்.
அந்த வகையில், வரும் திங்கள்கிழமை விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகை வருவதால் சனி, ஞாயிறு மற்றும் திங்கள் என தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் விடுமுறை கிடைக்கிறது. இந்த நீண்ட வார விடுமுறையை பயன்படுத்திப் பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் தாங்கள் வசிக்கும் ஊர்களில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் கூட்ட நெரிசலை தவிர்த்து, பயணிகள் எளிதில் பயணம் செய்யும் வகையில் முக்கியப் பேருந்து நிலையங்களில் இருந்து சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
பயணிகள் எந்தவித சிரமமும் இன்றி முன்பதிவு செய்து பயணிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், கடைசி நேர கூட்ட நெரிசலை சமாளிக்கும் வகையில் தேவையான கூடுதல் பேருந்துகளும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அரசு போக்குவரத்து கழகத்தின் இந்த அதிரடி ஏற்பாடு பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
Edited by Siva