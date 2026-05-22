நாங்க அமைச்சர் பதவி கேட்கவே இல்ல!.. எதுக்கு இந்த வன்மம்?!. எஸ்.பி.வேலுமணி விளக்கம்..
அதிமுகவின் தொடர் தோல்வி காரணமாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையின் மீது அதிருப்தி கொண்ட எஸ்.பி வேலுமணி மற்றும் சிவி சண்முகம் தலைமையிலான 24 எம்எல்ஏக்கள் தவெகவை ஆதரிப்பதாக அறிவித்தார்கள். அதோடு முதலமைச்சர் விஜய் சிவி சண்முகம் இல்லத்திற்கு சென்று அவரை நேரில் சந்தித்தும் பேசினார். மேலும், முதலமைச்சர் விஜய் சட்டசபையில் கொண்டுவந்த நம்பிக்கை தீர்மானத்தை ஆதரித்து அவர்கள் வாக்களித்தனர்..
எனவே, அவர்கள் அதிமுகவிலிருந்து விலகி தவெகவில் இணைவார்கள் என்றெல்லாம் பலரும் பேசினார்கள். அல்லது தவெகவில் அவர்களுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்படும் எனவும் பலரும் பேசினார்கள். ஆனால், தவெக அமைச்சரவையில் தற்போது 35 அமைச்சர்கள் பதவியேற்று விட்டனர். தங்களை ஆதரித்து வாக்களித்த அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு தவெக அமைச்சரவில் இடம் கொடுக்கப்படவில்லை..
இந்நிலையில், தற்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த எஸ்பி வேலுமணி ‘திமுக எதிர்ப்பு என்கிற புள்ளியில் நாங்கள் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தோம்.. அவ்வளவுதான்.. எங்களுக்கு அமைச்சர் பதவி வேண்டும் என்று நாங்களும் கேட்கவில்லை.. அவர்களும் சொல்லவில்லை.. ஆனால் நாங்கள் ஏதோ அமைச்சர் பதவிக்கு ஆசைப்பட்டு தவெகவை ஆதரித்தது போல தொடர்ந்து பலரும் செய்திகளை வெளியிடுகிறார்கள்.
குறிப்பாக தினத்தந்தி, தினகரன் போன்ற செய்தித்தாள்களில் நாங்கள் அமைச்சர் பதவி கிடைக்காததால் ஏமாற்றம் அடைந்திருப்பதாக தொடர்ந்து செய்திகளை பதிவிட்டு வருகிறார்கள். இது உண்மை அல்ல.. யாருக்கு அமைச்சரவையில் இடம் என்பதை தவெக தெளிவாக சொல்லிவிட்டது. எங்களுக்கும் அந்த ஆசை இல்லை.. அதிமுகவில் எந்த பிளவுவும் இல்லை.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியுடன் இருப்பது கருத்து வேறுபாடு மட்டுமே.. தோல்வி குறித்து பொதுக்குழுவை கூட்டி விவாதிக்க வேண்டும் என்பதே எங்கள் விருப்பம்’ என்று அவர் கூறினார். மேலும் ‘அம்மா உணவகம் மற்றும் அம்மா கிளினிக் ஆகியவை அப்படியே தொடர வேண்டும் என தவெக அரசிடம் கேட்டிருக்கிறோம்’ எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.
டெல்லி செல்கிறார் முதல்வர் விஜய்.. மோடி, ராகுல், சோனியாவை சந்திக்க திட்டம்?
தமிழக முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் அவர்கள் அடுத்த வாரம் அரசுமுறை பயணமாக டெல்லி செல்ல உள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்களில் இருந்து தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. தவெக அரசு தமிழ்நாட்டில் பொறுப்பேற்ற பிறகு, முதலமைச்சர் விஜய் மேற்கொள்ளும் முதல் டெல்லி பயணம் இது என்பதால், அரசியல் வட்டாரங்களில் தற்போதே பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.