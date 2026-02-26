வியாழன், 26 பிப்ரவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 26 பிப்ரவரி 2026 (10:42 IST)

கரூர் சம்பவம்.. விஜயை என் காரில் அழைத்து சென்றேன்.. எஸ்.பி.வேலுமணி பேட்டி...

sp velumani
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கியதும் திமுகவை மட்டுமே அதிகமாக விமர்சித்து வந்தார்.. ஒரு கட்டத்தில் திமுகவை தீய சக்தி எனவும் பேச துவங்கினார்.. எனவே விஜய் திமுகவை பற்றி மட்டுமே பேசுகிறார்.. அதிமுக, பாஜக போன்ற கட்சிகளை விமர்சிப்பதில்லை என்கிற விமர்சனம் எழுந்தது..

எனவே அதிமுகவையும் மறைமுகமாக விமர்சிக்க துவங்கினார்.. ஒரு தீயசக்தி.. ஒரு ஊழல் கட்சி என்றார்.. பாஜகவுக்கு அந்த கட்சி அடிமையாக இருக்கிறது என்பது போல மறைமுகமாக பேசினார் விஜய்.. அதேநேரம் அவரின் வாயில் அதிமுக என்கிற வார்த்தை வரவில்லை.. எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவை வளர்த்த கட்சியை நீங்கள் அடகு வைத்து விட்டீர்கள்.. அடிமையாக மாறிவிட்டீர்கள் என்று அதிமுகவை விமர்சனம் செய்தார்..

ஆனாலும் கரூர் சம்பவத்தில் விஜய் ஆதரவாக நின்றது அதிமுக.. ஏனெனில் விஜய் எப்படியும் தங்களுடன் கூட்டணிக்கு வருவார் என அதிமுக நினைத்தது.. ஆனால் நடக்கவில்லை என்று தெரிந்ததும் விஜயை அதிமுகவினர் தற்போது விமர்சனம் செய்ய துவங்கி விட்டார்கள்.

இந்நிலையில், சமீபத்தில் ஒரு விழாவில் பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி வேலுமணி ‘விஜய் எனக்கு நண்பர்தான். ஒருமுறை அவரின் படம் ரிலீஸாகாமல் சிக்கலில் இருந்தபோது என் வீட்டில்தான் தங்கியிருந்தார்.. என் காரிலேயே எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் அவரை அழைத்துச் சென்று பேசி படத்தை ரிலீஸ் செய்ய அனைத்து உதவிகளையும் செய்தேன். நட்பு வேறு.. அரசியல் வேறு..

ஆனால் ஒரு அரசியல் தலைவர் என்று உங்களை நீங்கள் சொல்லிக் கொள்ளும்போது மக்களின் உயிரை நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும்.. கரூரில் 41 பேர் இருந்தபோது அங்கே செல்லாமல் சென்னைக்கு போன விஜய் திரும்பி வரவே இல்லை’ என பேசியிருக்கிறார்.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

