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  4. Southern States Conference to be Held in Kovalam Under Amit Shah's Leadership
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (09:47 IST)

சென்னையில் அமித்ஷா முன்னிலையில் தென்மாநில முதல்வர்கள் கூட்டம்.. காவிரி விவகாரம் பேசப்படுமா?

தென் மாநிலங்கள் மாநாடு
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (09:47 IST)
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சென்னையை அடுத்த கோவளத்தில் உள்ள பிரபல நட்சத்திர ஹோட்டலில் தென் மாநிலங்களின் முக்கிய மாநாடு நடைபெற உள்ளது. இந்த சிறப்புக் கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா மற்றும் தெலங்கானா ஆகிய மாநிலங்களின் முதல்வர்களும், புதுச்சேரி பிரதிநிதிகளும் கலந்துகொண்டு பல்வேறு முக்கியப் பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதிக்க உள்ளனர்.
 
குறிப்பாக, நதிநீர் பங்கீடு, மாநில எல்லைப் பிரச்சனைகள் மற்றும் நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுசீரமைப்பால் தென் மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவம் குறைய வாய்ப்புள்ள விவகாரம் ஆகியவை இக்கூட்டத்தில் முக்கிய இடம்பிடிக்கவுள்ளன. இந்த மாநாட்டில் கலந்துகொள்ள வருகை தரும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, மாநில முதல்வர்களுடன் இணைந்து இரவு விருந்தில் கலந்துகொள்கிறார். அதனைத் தொடர்ந்து வியாழக்கிழமை அதிகாரப்பூர்வமான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது.
 
இந்த நிகழ்வையொட்டி கோவளம் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக தமிழக மற்றும் கர்நாடக முதலமைச்சர்கள் நேரில் சந்தித்துப் பேச வாய்ப்புள்ளதாகவும், அப்போது காவிரி நீர் பங்கீடு மற்றும் மேக்கேதாட்டு விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்படலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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