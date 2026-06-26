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சென்னை - வேளாங்கன்னி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்.. புறப்படும் இடம் மாற்றம் குறித்த அறிவிப்பு...!

வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ்
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (15:18 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (15:15 IST)
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சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வந்த பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, அங்கிருந்து புறப்பட வேண்டிய வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் கடந்த சில நாட்களாக தாம்பரம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து தற்காலிகமாக இயக்கப்பட்டு வந்தது. இதனால் தென்சென்னை மற்றும் வடசென்னை பகுதி பயணிகள் வேளாங்கண்ணி செல்ல தாம்பரம் வரை செல்ல வேண்டிய சூழல் இருந்தது.
 
இந்த நிலையில், சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலைய பராமரிப்பு பணிகள் தற்போது நிறைவடைந்துள்ளதை அடுத்து, வரும் ஜூலை 1-ஆம் தேதி முதல் வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மீண்டும் எழும்பூர் ரயில் நிலையத்திலிருந்தே வழக்கம்போல் இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது.
 
புதிய கால அட்டவணையின்படி, வேளாங்கண்ணியிலிருந்து ஜூன் 30-ஆம் தேதி புறப்படும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், மறுநாள் காலை 5:15 மணிக்கு சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தை வந்தடையும். அதேபோல், ஜூலை 1-ஆம் தேதி சென்னை எழும்பூரிலிருந்து வேளாங்கண்ணிக்கு புறப்படும் ரயில், வழக்கம்போல் இரவு 9:00 மணிக்கு எழும்பூரிலிருந்து தனது பயணத்தை தொடங்கும் என்று தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
 
ரயில்வே துறையின் இந்த  மகிழ்ச்சியான அறிவிப்பு, வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய மாதா பேராலயத்திற்கு அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்ளும் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதி பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளதுடன், அவர்களின் பயண அலைச்சலையும் குறைத்துள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia
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