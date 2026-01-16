வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026 (08:50 IST)

டிக்கெட் புக் ஆகவே இல்லை.. பொங்கல் சிறப்பு ரயில்களை ரத்து செய்த ரயில்வே..!

டிக்கெட் புக் ஆகவே இல்லை.. பொங்கல் சிறப்பு ரயில்களை ரத்து செய்த ரயில்வே..!
தெற்கு இரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, குறைந்த அளவிலான பயணிகள் வருகை காரணமாக 2026 ஜனவரி 19 மற்றும் 21 ஆகிய தேதிகளில் இயக்கப்படவிருந்த சில பொங்கல் திருவிழா சிறப்பு இரயில்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. பயணிகள் தங்களின் பயண திட்டத்தை மாற்றியமைத்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
 
ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள இரயில்களின் விவரங்கள் பின்வருமாறு:
 
ஜனவரி 19, 2026: தாம்பரத்திலிருந்து மாலை 15.30 மணிக்கு கன்னியாகுமரி நோக்கி செல்லவிருந்த சிறப்பு இரயில் (எண்: 06011) ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
ஜனவரி 19, 2026: டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து இரவு 23.25 மணிக்கு கோவை செல்லவிருந்த சிறப்பு இரயில் (எண்: 06033) ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
ஜனவரி 21, 2026: தாம்பரத்திலிருந்து மதியம் 12.30 மணிக்கு நாகர்கோவில் செல்லவிருந்த சிறப்பு இரயில் (எண்: 06053) ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
ஜனவரி 21, 2026: போத்தனூரிலிருந்து அதிகாலை 00.35 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் வரவிருந்த சிறப்பு இரயில் (எண்: 06024) ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
ஜனவரி 21, 2026: சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து மதியம் 13.50 மணிக்கு போத்தனூர் செல்லவிருந்த சிறப்பு இரயில் (எண்: 06023) ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
விடுமுறை முடிந்து ஊர் திரும்பும் பயணிகளுக்கு இந்த திடீர் ரத்து அறிவிப்பு சற்று சிரமத்தை ஏற்படுத்தலாம் என்றாலும், குறைந்த பயணிகள் எண்ணிக்கை காரணமாக இந்த முடிவை இரயில்வே நிர்வாகம் எடுத்துள்ளது. ஏற்கனவே இந்த இரயில்களில் முன்பதிவு செய்த பயணிகள், இரயில்வே விதிகளின்படி உரிய பணத்தை திரும்பப் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது மாற்று வழிகளை திட்டமிடலாம்.
 
Edited by Siva

1 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 40 டன் டீசல் பறிமுதல்.. நடுக்கடலில் நடத்திய அதிரடி வேட்டை

1 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 40 டன் டீசல் பறிமுதல்.. நடுக்கடலில் நடத்திய அதிரடி வேட்டைமும்பை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் நடுக்கடலில் நடத்திய அதிரடி வேட்டையில், சுமார் 1 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 40 டன் டீசல் கடத்தல் முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது.

பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரி குறித்து அவதூறு.. 2 பத்திரிகையாளர்கள் அதிரடி கைது..!

பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரி குறித்து அவதூறு.. 2 பத்திரிகையாளர்கள் அதிரடி கைது..!தெலங்கானாவில் பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரி குறித்து அவதூறான மற்றும் ஆட்சேபனைக்குரிய செய்திகளை ஒளிபரப்பியதாக, பிரபல தெலுங்கு செய்தி நிறுவனத்தை சேர்ந்த இரண்டு பத்திரிகையாளர்கள் ஹைதராபாத் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டனர்.

தனது 5 மற்றும் 7 வயதுடைய மகன்களை கொலை செய்த தாய்.. தந்தை அதிர்ச்சி..!

தனது 5 மற்றும் 7 வயதுடைய மகன்களை கொலை செய்த தாய்.. தந்தை அதிர்ச்சி..!அமெரிக்காவின் நியூஜெர்சி மாகாணத்தில், இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் தனது இரு குழந்தைகளை கொலை செய்த அதிர்ச்சி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

ஆங்கில கல்வியை புறக்கணிப்பது மாணவர்களை அடிமைகளாக வைத்திருப்பதற்கு சமம்: தயாநிதி மாறன்

ஆங்கில கல்வியை புறக்கணிப்பது மாணவர்களை அடிமைகளாக வைத்திருப்பதற்கு சமம்: தயாநிதி மாறன்தமிழகத்தில் நிலவும் இருமொழி கொள்கை மற்றும் ஹிந்தி பேசும் மாநிலங்களில் கல்வி முறையினால் ஏற்படும் புலம்பெயர்வு குறித்து திமுக எம்பி தயாநிதி மாறன் பேசிய கருத்துக்கள் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளன.

பிரசாந்த் கிஷோர் நிறுவனத்தில் அமலாக்கத்துறை சோதனை.. எதிர்ப்பு தெரிவித்த மம்தா பானர்ஜி கட்சி..!

பிரசாந்த் கிஷோர் நிறுவனத்தில் அமலாக்கத்துறை சோதனை.. எதிர்ப்பு தெரிவித்த மம்தா பானர்ஜி கட்சி..!மேற்கு வங்கத்தில் அரசியல் ஆலோசகர் பிரசாந்த் கிஷோரின் I-PAC நிறுவனம் மற்றும் அதன் இயக்குனர் பிரதீக் ஜெயின் இல்லத்தில் அமலாக்கத்துறை நடத்திய சோதனையில் மாநில அரசு தலையிடுவதாக கூறி உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கில் அமலாக்கத்துறைக்கும், மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அரசுக்கும் இடையே மோதல் முற்றியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com