  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. some youngsters stolen fuse carrier in chennai
Written By
Last Modified: Tuesday, 9 June 2026 (13:04 IST)

பீஸ் கெரியரை திருடும் கும்பல்!.. சென்னையில் பவர் கட்டுக்கு காரணம் இதுதான்!.

fuse carrier
Publish: Tue, 9 Jun 2026 (13:04 IST) Updated: Tue, 9 Jun 2026 (13:07 IST)
google-news
கடந்த பல நாட்களாகவே சென்னையில் பல பகுதிகளில் இரவு நேரங்களில் மின்வெட்டு ஏற்பட்டு வருகிறது. பல மணி நேரங்கள் மின்வெட்டு நீடிப்பதால் கோபமடைந்த பொதுமக்கள் கூட்டமாக சென்று அந்தப் பகுதி மின்வாரிய துறை அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதம் செய்யும் சம்பவம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
 
அதோடு சாலையில் அமர்ந்து பொதுமக்கள் போராட்டமும் நடத்துகிறார்கள். கடந்த 5 வருடங்களாக திமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது இரவு நேரங்களில் ஏற்படாத மின்பட்டு தற்போது தவெக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு மட்டும் எப்படி நிகழ்கிறது என பலரும் சமூக வலைத்தளங்களில் கேள்வி எழுப்பி வந்தனர்
 
சில நாட்களுக்கு முன்பு இதுபற்றி செய்தியாளர்களிடம் பேட்டி கொடுத்த அமைச்சர் சிடி நிர்மல் குமார் ‘மின்வாரியத் துறையில் சில கருப்பாடுகள் இருக்கின்றன. சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. மின்வாரியத்திற்கு 1.50 லட்சம் பணியாளர்கள் தேவை. ஆனால், 75 ஆயிரம் பேர் மட்டுமே இருக்கிறார்கள்’ என்று கூறியிருந்தார்.
 
நேற்று இரவு கூட சென்னையில் ஆவடி பகுதியில் இரவு முழுவதும் பல பகுதிகளில் மின்சாரம் இல்லை. இதையடுத்து பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்நிலையில்தான் ஆவடி பகுதியில் உள்ள பீஸ் கெரியர்களை சில இளைஞர்கள் திருடி சென்றது தெரிய வந்திருக்கிறது. இது தொடர்பான வீடியோவை அமைச்சர் நிர்மல் குமாரே தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

ஆசிரியர்கள் பணிமாறுதல்.. விண்ணப்ப தேதி மற்றும் கலந்தாய்வு குறித்த தகவல்...!

ஆசிரியர்கள் பணிமாறுதல்.. விண்ணப்ப தேதி மற்றும் கலந்தாய்வு குறித்த தகவல்...!தமிழக பள்ளிக்கல்வி மற்றும் தொடக்கக் கல்வி இயக்ககங்களின் கீழ் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான பணி நிரவல் மற்றும் பணி மாறுதல் கலந்தாய்வு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதன்படி, தகுதியுள்ள ஆசிரியர்கள் தங்களின் இடமாறுதல் கோரிக்கைகளுக்காக வரும் ஜூன் 15 முதல் ஜூலை 17 வரை ஆன்லைன் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது.

ஊழல் பெரும் அளவில் குறைஞ்சிருக்கு.. ஆனால் அதிகாரிகள் இன்னும் மாறவில்லை: அன்புமணி

ஊழல் பெரும் அளவில் குறைஞ்சிருக்கு.. ஆனால் அதிகாரிகள் இன்னும் மாறவில்லை: அன்புமணிதமிழகத்தில் தற்போதைய தவெக ஆட்சியில் மிக நல்ல மாற்றம் தென்படுவதாகவும், முந்தைய காலங்களை விட ஊழல் பெருமளவில் குறைந்திருப்பதாகவும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் பாராட்டியுள்ளார். புதிய அரசு பொறுப்பேற்று இன்னும் ஒரு மாதம் கூட நிறைவடையாத நிலையில், அவர்களின் செயல்பாடுகளை முழுமையாக மதிப்பிட அரசுக்குக் கூடுதல் அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஹோட்டல் பிரியாணியில் பூச்சி!.. வாலிபருக்கு அடிச்ச லக்கி பிரைஸ்!..

ஹோட்டல் பிரியாணியில் பூச்சி!.. வாலிபருக்கு அடிச்ச லக்கி பிரைஸ்!..இந்தியா முழுவதும் உள்ள மக்களால் அதிகம் விரும்பி சாப்பிடப்படும் மதிய உணவாக பிரியாணி இருக்கிறது.

தேமுதிக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ தவெகவில் ஐக்கியம்.. பிரேமலதா அதிர்ச்சியா?

தேமுதிக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ தவெகவில் ஐக்கியம்.. பிரேமலதா அதிர்ச்சியா?திருத்தணி தொகுதியின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரான டாக்டர் அருண் சுப்ரமணியன் அவர்கள், தற்பொழுது தமிழக வெற்றி கழகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்துள்ளார். அவருக்கு கட்சியின் தலைமை மற்றும் தொண்டர்கள் சார்பில் இதயம் கனிந்த மாபெரும் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

பீஸ் கெரியரை திருடும் கும்பல்!.. சென்னையில் பவர் கட்டுக்கு காரணம் இதுதான்!.

பீஸ் கெரியரை திருடும் கும்பல்!.. சென்னையில் பவர் கட்டுக்கு காரணம் இதுதான்!.கடந்த பல நாட்களாகவே சென்னையில் பல பகுதிகளில் இரவு நேரங்களில் மின்வெட்டு ஏற்பட்டு வருகிறது.