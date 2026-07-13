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விஜய் அரசு இதுவரை நன்றாக இல்லை: பட்டிமன்ற நடுவர் சாலமன் பாப்பையா
தமிழக அரசியல் களத்தில் விஜய் முதல்வராக பதவியேற்ற பிறகு, மாநிலத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து பல்வேறு விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன. மக்கள் மத்தியில் ஒரு சாரார் அரசின் செயல்பாடுகளை பாராட்டி வரும் வேளையில், திமுக ஆதரவாளர்கள் மற்றும் அதன் சார்பு நிலையில் இருப்பவர்கள் அரசின் மீது சில விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றனர். இத்தகைய சூழலில், பிரபல பட்டிமன்ற நடுவர் சாலமன் பாப்பையா அவர்கள் விஜய் ஆட்சி குறித்த தனது கருத்தை பதிவு செய்திருப்பது தமிழக அரசியலில் புதிய சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சமீபத்தில் ஒரு பேட்டியில் பேசிய சாலமன் பாப்பையா, "விஜய்யின் ஆட்சி இதுவரை சிறப்பாக அமையவில்லை" என்று வெளிப்படையாக தன் அதிருப்தியை தெரிவித்துள்ளார். இருப்பினும், "வருங்காலத்தில் வேண்டுமானால் அவர் நன்றாக செயல்படலாம், அதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்" என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். பொதுவாக பட்டிமன்றங்களில் நடுநிலை வகிக்கும் சாலமன் பாப்பையா, திமுக ஆதரவு மனநிலை கொண்டவர் என்று பரவலாக கருதப்படுபவர். எனவே, அவருடைய இந்த விமர்சனம், திமுக தரப்பில் இருந்து அரசுக்கு எதிராக கொடுக்கப்படும் ஒரு குறியீடாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
விஜய்யின் ஆட்சி மீது பொதுமக்கள் கலவையான கருத்துகளை கூறி வரும் நிலையில், ஒரு பிரபல ஆளுமையின் இத்தகைய கருத்து அரசியல் களத்தில் விவாதங்களை முடுக்கிவிட்டுள்ளது. எதிர்காலத்தில் விஜய்யின் அரசு தனது போக்கை மாற்றிக்கொண்டு மக்களின் பேராதரவைப் பெறுமா அல்லது இந்த விமர்சனங்கள் தொடருமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
Edited by Siva