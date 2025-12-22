அன்பும் கருணையும்தான் வாழ்வின் அடிப்படை.. சமத்துவ கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் விஜய் பேச்சு..!
சென்னை மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சமத்துவ கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் பங்கேற்று உரையாற்றினார்.
அன்பும் கருணையும்தான் வாழ்வின் அடிப்படை என்று குறிப்பிட்ட அவர், தமிழ்நாடு அனைத்து மத பண்டிகைகளையும் பாகுபாடின்றி கொண்டாடும் ஒரு "தாய் மண்" என்று புகழாரம் சூட்டினார்.
மதச்சார்பற்ற கொள்கையில் தவெக 100 சதவீதம் உறுதியாக இருக்கும் என்றும், சமூக நல்லிணக்கத்தை பாதுகாப்பதில் எவ்வித சமரசமும் செய்து கொள்ளப்போவதில்லை என்றும் விஜய் உறுதிபட தெரிவித்தார்.
பைபிளில் இடம்பெற்றுள்ள ஒரு கதையை சுட்டிக்காட்டிய அவர், இடர் வரும்போது மனம் தளரக்கூடாது என்றும், துரோகங்களை வீழ்த்தி அந்த இளைஞர் எப்படி நாட்டை வழிநடத்தினாரோ, அதுபோலவே ஒரு ஒளி பிறக்கும் என்று பேசினார்.
அந்த ஒளி நம்மை வழிநடத்தும், வெற்றி நிச்சயம்" என்று கூறி தொண்டர்களுக்கு உற்சாகம் அளித்தார். உண்மையான இறை நம்பிக்கை என்பது மற்றவர்களின் நம்பிக்கையை மதிக்க கற்றுக்கொடுக்கும் என்றும் அவர் தனது உரையில் குறிப்பிட்டார்.
