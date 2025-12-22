திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (13:57 IST)

அன்பும் கருணையும்தான் வாழ்வின் அடிப்படை.. சமத்துவ கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் விஜய் பேச்சு..!

அன்பும் கருணையும்தான் வாழ்வின் அடிப்படை.. சமத்துவ கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் விஜய் பேச்சு..!
சென்னை மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சமத்துவ கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் பங்கேற்று உரையாற்றினார். 
 
அன்பும் கருணையும்தான் வாழ்வின் அடிப்படை என்று குறிப்பிட்ட அவர், தமிழ்நாடு அனைத்து மத பண்டிகைகளையும் பாகுபாடின்றி கொண்டாடும் ஒரு "தாய் மண்" என்று புகழாரம் சூட்டினார்.
 
மதச்சார்பற்ற கொள்கையில் தவெக 100 சதவீதம் உறுதியாக இருக்கும் என்றும், சமூக நல்லிணக்கத்தை பாதுகாப்பதில் எவ்வித சமரசமும் செய்து கொள்ளப்போவதில்லை என்றும் விஜய் உறுதிபட தெரிவித்தார். 
 
பைபிளில் இடம்பெற்றுள்ள ஒரு கதையை சுட்டிக்காட்டிய அவர், இடர் வரும்போது மனம் தளரக்கூடாது என்றும், துரோகங்களை வீழ்த்தி அந்த இளைஞர் எப்படி நாட்டை வழிநடத்தினாரோ, அதுபோலவே ஒரு ஒளி பிறக்கும் என்று பேசினார். 
 
அந்த ஒளி நம்மை வழிநடத்தும், வெற்றி நிச்சயம்" என்று கூறி தொண்டர்களுக்கு உற்சாகம் அளித்தார். உண்மையான இறை நம்பிக்கை என்பது மற்றவர்களின் நம்பிக்கையை மதிக்க கற்றுக்கொடுக்கும் என்றும் அவர் தனது உரையில் குறிப்பிட்டார்.
 
Edited by Mahendran
 

இந்தியா ஒரு இந்து தேசம் தான்.. அரசியலமைப்பு ரீதியான அங்கீகாரம் தேவையில்லை.. ஆர்.எஸ்.எஸ்

இந்தியா ஒரு இந்து தேசம் தான்.. அரசியலமைப்பு ரீதியான அங்கீகாரம் தேவையில்லை.. ஆர்.எஸ்.எஸ்இந்தியா ஏற்கனவே ஒரு 'இந்து ராஷ்டிரம்' என்றும், இதற்கு அரசியலமைப்பு ரீதியான அங்கீகாரம் தேவையில்லை என்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத் தெரிவித்துள்ளார்.

நீ வங்கதேசத்தவரா? அடித்தே கொல்லப்பட்ட தலித் இளைஞர்.. உடலை வாங்க பெற்றோர் மறுப்பு..!

நீ வங்கதேசத்தவரா? அடித்தே கொல்லப்பட்ட தலித் இளைஞர்.. உடலை வாங்க பெற்றோர் மறுப்பு..!கேரள மாநிலம் பாலக்காட்டில், சத்தீஸ்கரை சேர்ந்த ராம் நாராயண் பாகேல் என்ற தொழிலாளி திருட்டு பட்டம் சுமத்தப்பட்டு அடித்து கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர் தாக்கப்படும்போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோவில், தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் அவரிடம் "நீ வங்கதேசத்தவரா?" என்று கேட்டு தாக்கியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பலத்த காயமடைந்த பாகேல் ரத்த வாந்தி எடுத்து உயிரிழந்தார்.

பாசிச சக்திகள் குறுக்கு வழியில் வெல்ல நினைக்கிறார்கள்.. வாக்காளர் பெயர் நீக்கம் குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின்..!

பாசிச சக்திகள் குறுக்கு வழியில் வெல்ல நினைக்கிறார்கள்.. வாக்காளர் பெயர் நீக்கம் குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின்..!தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த பணிகள் குறித்து, திமுக மாவட்ட செயலாளர்களுடன் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொளி வாயிலாக ஆலோசனை நடத்தினார்.

19 வயது கர்ப்பிணி பெண்ணை தந்தையே அடித்து கொன்ற கொடூரம்.. அதிர்ச்சி காரணம்..!

19 வயது கர்ப்பிணி பெண்ணை தந்தையே அடித்து கொன்ற கொடூரம்.. அதிர்ச்சி காரணம்..!கர்நாடக மாநிலம் ஹூப்ளியில், குடும்ப எதிர்ப்பை மீறி கலப்பு திருமணம் செய்து கொண்ட 19 வயது கர்ப்பிணி பெண் மான்யா பாட்டீல், அவரது தந்தையாலேயே அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

"சாரி மம்மி, சாரி டாடி”. கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு தற்கொலை செய்த கணினி அறிவியல் மாணவி..!

சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ராய்கர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் பல்கலைக்கழகத்தில், ஜார்க்கண்டை சேர்ந்த 20 வயது பொறியியல் மாணவி பிரின்சி குமாரி தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com